Куда сходить на выходных: Программа культурных мероприятий в Бишкеке

Куда сходить на выходных. Управление культуры столичной мэрии подготовило программу культурных мероприятий на выходные, посвященные Международному женскому дню – 8 марта.

6 марта:

В 12 часов дня в детской школе искусств №3 пройдет праздничный концерт учащихся. В 15 часов дня в детской школе искусств №9 состоится концерт вокального отделения педагога А. Боколоевой "Музыкальный букет". В детской художественной школе пройдет внутришкольная выставка, посвященная Международному женскому дню – 8 марта. В библиотеке №12 состоится круглый стол: "Кыргызстандагы аялдардын орду жана ролу". В библиотеке №14 пройдет праздничный вечер "Апалардын майрамы". В библотеке №18 – праздничное меропритие "8-март Аялдардын эл аралык күнү".

7 марта:

С 14:00 до 16:00 в детской школе искусств №7 пройдет концерт ко Дню 8 марта. В 16 часов дня в детской школе искусств №4 состоится праздничный концерт учащихся вокального отделения педагога Косаковой Р.С."Весенняя капель". В детской художественной школе продолжится внутришкольная выставка, посвященная Международному женскому дню – 8 марта. В библиотеке №10 состоится час поэзии "Аялзат" , "Аялдардын жаз майрамы".

8 марта:

В 17:00 часов в доме-музее О.Мануилова состоится панельная дискуссия "Между прошлым и будущим". В центральной библиотеке пройдет праздничный вечер: "Ааламды нурга бөлөгөн – ажарлуу биздин аялзат" с участием учащихся школы №68. В детской художественной школе завершится внутришкольная выставка, посвященная Международному женскому дню – 8 марта.

Мэрия города Бишкек искренне поздравляет дорогих женщин, мам и бабушек, сестер и дочек с наступающим весенним праздником!