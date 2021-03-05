Куда сходить на выходных: Программа культурных мероприятий в Бишкеке

Куда сходить на выходных. Управление культуры столичной мэрии подготовило программу культурных мероприятий на выходные, посвященные Международному женскому дню – 8 марта.
6 марта:
- В 12 часов дня в детской школе искусств №3 пройдет праздничный концерт учащихся.
- В 15 часов дня в детской школе искусств №9 состоится концерт вокального отделения педагога А. Боколоевой "Музыкальный букет".
- В детской художественной школе пройдет внутришкольная выставка, посвященная Международному женскому дню – 8 марта.
- В библиотеке №12 состоится круглый стол: "Кыргызстандагы аялдардын орду жана ролу".
- В библиотеке №14 пройдет праздничный вечер "Апалардын майрамы".
- В библотеке №18 – праздничное меропритие "8-март Аялдардын эл аралык күнү".
7 марта:
- С 14:00 до 16:00 в детской школе искусств №7 пройдет концерт ко Дню 8 марта.
- В 16 часов дня в детской школе искусств №4 состоится праздничный концерт учащихся вокального отделения педагога Косаковой Р.С."Весенняя капель".
- В детской художественной школе продолжится внутришкольная выставка, посвященная Международному женскому дню – 8 марта.
- В библиотеке №10 состоится час поэзии "Аялзат" , "Аялдардын жаз майрамы".
8 марта:
- В 17:00 часов в доме-музее О.Мануилова состоится панельная дискуссия "Между прошлым и будущим".
- В центральной библиотеке пройдет праздничный вечер: "Ааламды нурга бөлөгөн – ажарлуу биздин аялзат" с участием учащихся школы №68.
- В детской художественной школе завершится внутришкольная выставка, посвященная Международному женскому дню – 8 марта.
Мэрия города Бишкек искренне поздравляет дорогих женщин, мам и бабушек, сестер и дочек с наступающим весенним праздником!