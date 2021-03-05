На заметку заемщику: что важно знать об обмене кредитной информацией?

Система обмена кредитной информацией - один из важнейших инструментов оценки и снижения кредитных рисков банков, способствующая осуществлению добросовестного кредитования и повышению ответственности населения по отношению к своим кредитным историям. Эффективное функционирование процесса обмена кредитной информацией напрямую влияет на доступность финансовых ресурсов и качество кредитов, что в свою очередь, влияет на благосостояние населения, а также на стабильность банковской системы.

Кредитная информация - сведения о состоянии кредитной сделки, об исполнении обязательств по выданному обеспечению (залогу, гарантии, поручительству и другим видам обеспечения), а также иная информация, способствующая определению финансового состояния, кредитоспособности, платежной дисциплины и других качеств заемщика. Эти дакнные помогают банкам оперативно изучить потенциального заемщика, и, соответственно оптимизировать процесс принятия решений о выдаче кредита. С другой стороны, кредитная история позволяет заемщику продемонстрировать свою платежеспособность и отвественность в исполнении своих финансовых обязательств.

Основным нормативным правовым актом страны, регулирующим процесс обмена кредитной информацией, является Закон Кыргызской Республики "Об обмене кредитной информацией".

Вместе с тем, процесс обмена кредитной информацией продолжает совершенствоваться. Так, практика применения норм права по обмену и использованию кредитной информации привели к необходимости совершенствования законодательства в целях обеспечения справедливого доступа населения к кредитным ресурсам, оптимизации информации в базе кредитных бюро, сроков хранения кредитной информации и в целом исключения имеющихся издержек рассматриваемого процесса, выступавших так или иначе препятствием для получения кредитных средств.

По итогам изучения имеющихся проблем был принят Закон Кыргызской Республики от 22 июля 2020 года № 85, которым были внесены изменения в том числе в Закон Кыргызской Республики "Об обмене кредитной информацией".

Что изменилось в требованиях закона?

Согласно новым изменениям, в Законе теперь имеются определения позитивной и негативной кредитной информации.

Так, позитивная кредитная информация – это информация, свидетельствующая о надлежащем исполнении заемщиком своих обязательств. При этом негативная кредитная информация – информация, содержащая сведения о неисполнении заемщиком договорных обязательств свыше 90 (девяноста) календарных дней. Вместе с тем следует отметить, что сведения о неисполнении договорных обязательств и (или) иных обязательных платежей не включаются в негативную кредитную информацию, если неисполнение обязательств произошло во время чрезвычайной ситуации и (или) чрезвычайного положения.

Данные новшества направлены на систематизацию кредитной информации, а также позволят повысить эффективность ведения баз данных кредитными бюро.

Необходимо заметить, что с каждым годом активность в сфере обмена и использования кредитной информацией растет. Так, если по состоянию на 2010 год в базе кредитных бюро было 659 тысяч 488 кредитных историй, то на 31 декабря 2020 года в базе сохранены 4 миллиона 246 тысяч 512 кредитных историй.

Банки при рассмотрении кредитной заявки изучают ее содержание в целом. Безусловно, есть разница между тем, когда у потенциального заемщика есть одна-две просрочки с опозданием в погашении кредита на 2-3 дня, и случаем, когда кредитная история заемщика "пестрит" нарушениями в исполнении своих обязательств. Банком такие моменты, конечно, учитываются при рассмотрении вопроса о выдаче кредита.

Дополнительно банки изучают другие критерии, позволяющие оценить платежеспособность клиента. При этом кредитная история – это сводные сведения, позволяющие банку более оперативно рассмотреть вашу заявку и принять решение о выдаче вам кредита. Поэтому, чтобы быть в числе желанных клиентов банка, вам необходимо иметь безупречную кредитную историю.

Здесь надо заметить, что в случае отсутствия кредитной истории, банк не знает ничего о вашей кредитной дисциплине, и, соответственно, не имеет возможности объективно оценить перспективы сотрудничества с вами.

Изменения коснулись также сроков хранения кредитной информации. Так, ранее кредитная история хранилась в кредитном бюро в течение 7 лет. Такой срок нередко ограничивал возможности заемщиков, допустивших просрочки, но в итоге исполнивших свои обязательства перед банком, и, соответственно, влиял на его последующие возможности в доступе к финансам. На сегодняшний день срок хранения негативной кредитной информации составляет 5 лет, а позитивной – 7 лет. Учитывая, что темпы развития кредитования с каждым годом набирают обороты, предполагается, что внесенные изменения положительно скажутся на повышении доступности населения к финансам.

Дополнительно одной из проблем, рассматриваемой в рамках законопроекта, было наличие заемщиков, у которых кредитор уже ликвидирован, а долги остались "висеть в воздухе". Такая ситуация не позволяла данным заемщикам скорректировать кредитную историю, т.е. показать, что задолженность была погашена, вследствие чего у них возникали проблемы в последующем получении кредитов.

В этой связи Законом теперь предусмотрено, что кредитная информация, предоставленная поставщиком кредитной информации, который в последующем был ликвидирован, хранится в течение пяти лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в кредитной истории.

Не менее важным изменением является также передача поставщиками кредитной информации (банками, небанковскими финансово-кредитными организациями) в кредитные бюро негативной кредитной информации без согласия субъекта кредитной информации, тогда как ранее передача кредитной информации осуществлялась исключительно с согласия субъекта кредитной информации.

Данные изменения внесены для обеспечения заинтересованных сторон полноценной и достоверной информацией, которая позволит принимать эффективные и оперативные решения, а также позволит банкам оценивать свои риски, связанные с выдачей кредита тому или иному заемщику.

Таким образом, указанные изменения направлены на повышение эффективности и оперативности процессов по обмену кредитной информацией, а также обеспечению достоверности и полноценности данных, хранящихся в кредитных бюро.

В целом наличие эффективной системы сбора и обмена надежной и достоверной кредитной информацией о субъектах кредитования повысит сознательность и платежную дисциплину физических и юридических лиц и положительно скажется на работе финансово-кредитных организаций и снижении ими своих рисков.