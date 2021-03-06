Кыргызский чапан произвел фурор на конкурсе недели моды в Лондоне

Уже не первый год Жамагуль Сариева становится участницей самых престижных модных показов. Ее авторские модели покоряли подиумы Милана, Токио, Берлина и других городов. Последнее достижение - победа на конкурсе Silk Road Fashion, который проходил в рамках недели моды в Лондоне. Жамагуль Сариева стала победительницей в номинации повседневной моды.

- В своих работах я вдохновляюсь природой Кыргызстана, использую только натуральные элементы - лен и хлопок. Мы стараемся вложить в свои модели философию наших предков, дать новую жизнь традиционному искусству, которое использовали мастерицы в старые времена, - рассказала в интервью VB.KG основательница шоурума Chapan Studio Жамагуль Сариева.

В основе всех модных работ дизайнера лежит кыргызский чапан. Традиционная одежда кыргызов в умелых руках мастера приобретает новую жизнь и современное звучание.

- В Европе и других странах люди в восторге от кыргызских чапанов. Там люди ценят уникальность, ручную работу. Если у нас часто хэнд-мэйд воспринимают как любительскую работу, то там люди смотрят на такие вещи как на произведение искусства. Носить подобную одежду, значит заявлять о миру о своей исключительности, - продолжила Жамагуль Сариева.

Еще одна отличительная черта одежды Chapan Studio - ее экологичность.

- Забота об экологии - это современная мода. В мире становятся все популярнее идеи ответственного потребления и вторичной переработки. Фэшн индустрия не исключение. За 3-4 года нашей работы, я познакомилась с дизайнерами, которые дают вторую жизнь вещам из секонд-хэндов. Они делают потрясающие вещи, казалось бы из старых вещей. Японский дизайнер шьет одежду из использованных парашютов. Оказывается каждый парашют можно использовать лишь раз, а потом сотни метров ткани просто выбрасывают, - продолжила она.

Жамагуль Сариева говорит, что пока в Кыргызстане мало знают об экологичности моды. Люди не задумываются о том из чего сделана их одежда и что происходит с ней после того, как она вышла из трендов. Однако она уверена, что настоящая мода - это не сиюминутные тренды, а такая одежда, которая имеет историю и собственный культурный код.