Маленький кыргызстанец упал в Москве с эскалатора

В Москве начато выяснение обстоятельств инцидента, происшедшего 3 марта в столичном торговом центре. В нем с высоты второго этажа упал четырехлетний мальчик – сын родителей-кыргызстанцев.

Как сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, по данному факту начата прокурорская проверка в связи с инцидентом с малолетним ребенком в торговом центре на юге Москвы.

По предварительной информации, 3 марта четырехлетний мальчик без сопровождения взрослых подошел к эскалатору торгового центра на улице Кировоградской, зацепился за поручень с оборотной стороны эскалатора, поднялся на уровень второго этажа, после чего не удержался и упал", - сообщила Нефедова.

Ребенок с различными травмами доставлен в медицинское учреждение. Сейчас он, по информации РИА Новости, находится в реанимации Морозовской детской городской больницы с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода черепа, ушибом мозга и закрытой травмой грудной клетки. Мать пострадавшего, 25-летняя уроженка Кыргызстана, объяснила, что малыш остался без присмотра по неосторожности.

Случившееся засняла камера одна из камер видеонаблюдения, установленных в этом торговом центре. На записи видно, что малыш совсем один подходит к эскалатору, берется за его поручень, потом отпускает, берется снова, после чего, зависнув с внешней стороны подъемного устройства, поднимается вверх. К сожалению, именно в эти секунды эскалатор пуст, нет людей и возле него. Двое прохожих появляются лишь, когда мальчик находится уже вне зоны досягаемости, они и стали свидетелями случившегося. Тут же из близ расположенной секции выбегает мать.

В ходе прокурорской проверки, по словам Людмилы Нефедовой, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. И - дана оценка соблюдению торговым центром требований федерального законодательства о несовершеннолетних, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей, связанных с воспитанием детей. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.