Лимоны, огурцы. На юге КР задержана контрабанда на 1 717 000 сомов

Сегодня, 6 марта, пограничники управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области совместно с сотрудниками ГКНБ и ГТС КР пресекли провоз контрабандных грузов. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

Как отмечается, в местности Сай Лейлекского района Баткенской области пограничники обнаружили и задержали автомашину Мерседес-Бенц Спринтер под управлением гражданина Кыргызской Республики Ж.Э.у., 1990 г.р., который пытался незаконно, вне пункта пропуска перевезти из Таджикистана в Кыргызстан контрабандный груз (лимоны) общим весом 3 тонны.

- В ходе несения службы в местности Чон-Талаа Баткенского района Баткенской области пограничники, сотрудники ГКНБ и ГТС КР обнаружили и задержали 4 автомашины Мерседес-Бенц Спринтер под управлением граждан КР А.К., 1961 г.р., М.Н., 1981 г.р., Г.П., 1981 г.р., М.К., 1975 г.р. В ходе досмотра автомобилей обнаружен груз - лимоны и огурцы общим весом более 11 тонн. Установлено, что груз был перенаправлен на территорию Кыргызстана из Таджикистана для дальнейшей реализации, - подчеркивается в информации ПС.

Уточняется, что в обоих случаях у задержанных отсутствовали документы на груз.

- По предварительным оценкам, общая стоимость задержанных грузов составила более 1 717 000 сомов. После составления соответствующих документов задержанные и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства, - добавили в Погранслужбе.