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Гражданин КР пытался нелегально перегнать в РУз 10 голов скота

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- Виктория Гунгер
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Накануне, 5 марта, пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли незаконный перегон скота через государственную границу. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

Как отмечается, в ходе несения службы в местности Таза-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники обнаружили и задержали гражданина КР М.С., 1990 г.р., который пытался нелегально, вне пункта пропуска, перегнать на территорию Узбекистана мелкорогатый скот в количестве 10 голов.

- По предварительным данным общая стоимость задержанного мелкорогатого скота составила 150 000 сомов. После оформления соответствующих документов задержанный и скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/398116
Теги:
контрабанда, скотокрадство, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
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