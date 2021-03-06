Гражданин КР пытался нелегально перегнать в РУз 10 голов скота

Накануне, 5 марта, пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли незаконный перегон скота через государственную границу. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

Как отмечается, в ходе несения службы в местности Таза-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники обнаружили и задержали гражданина КР М.С., 1990 г.р., который пытался нелегально, вне пункта пропуска, перегнать на территорию Узбекистана мелкорогатый скот в количестве 10 голов.

- По предварительным данным общая стоимость задержанного мелкорогатого скота составила 150 000 сомов. После оформления соответствующих документов задержанный и скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства, - говорится в сообщении.