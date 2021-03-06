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"Профессионалы своего дела". Мэр поздравил женщин из горструктур Бишкека

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- Виктория Гунгер
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Сегодня в зале заседаний столичного муниципалитета и.о мэра Бактыбек Кудайбергенов поздравил женщин, работающих в городских структурах и вносящих огромный вклад в развитие нашего города. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Как отметил и.о. градоначальника, представительницы прекрасного пола не только прекрасные мамы, бабушки, главные хранительницы домашнего очага, но и профессионалы своего дела.

- Они формируют политику, активно участвуют в жизни нашей столицы, привносят свою лепту в развитие любимого города Бишкек, - подчеркнул Кудайбергенов.

Почетными грамотами и благодарственными письмами награждены:

1. Нааматова Анархан Кубатбековна - Главный бухгалтер в стоматологической поликлинике №4;

2. Омуракунова Зуура Айныкеевна - Заместитель директора по СД ОЦСМ Первомайского района;

3. Хмелёва Светлана Михайловна - Руководитель ГСВ №4 ОЦСМ Первомайского р., г.Бишкек;

4. Мамырбаева Каныкей Жекшеновна - Врач статист ЦСМ №15 Октябрьского р.г.Бишкек;

5. Перепалова Виктория Владимировна - Врач педиатр Центра экстренной медицинской помощи;

6. Маматаипова Айзада Маматаиповна - Заведующая отделением кыргызских народных инструментов в ДШИ7.

7. Токтошева Гульнура Майрамбековна - Преподаватель по классу "Флейта" ДШИ №6 Управления культуры мэрии города Бишкек;

8. Жамаева Жыпара Сымыйевна – бухгалтер материального отдела;

9. Джеентаева Апал Абдыкеримовна – ведущий специалист Управления культуры мэрии города Бишкек;

10. Кибкало Татьяна Николаевна – хореограф танцевального ансамбля "Алексис";

11. Шкарупина Татьяна Николаевна - Воспитатель ДОО УК АФМШЛ №61;

12. Щербакова Ирина Васильевна - Старшая медсестра СДОО №164;

13. Коминарец Нина Демьяновна - Учитель русского языка и литературы УВК ШГ№62;

14. Демша Алла Аркадьевна - Учитель начальных классов СОШ №27;

15. Исманова Динара Чиркеевна - Учитель русского языка и литературы СОШ №89;

16. Алышева Айчүрөк - Директор МУ "Центра для женщин с детьми, пострадавших от семейного насилия";

17. Абыканова Дуйшөбүбү Манековна - сотрудница прачечной в Бишкеском Социальном Стационарном Учреждении общего типа для пожилых и ЛОВЗ;

18. Омурзакова Бурулкан - Заведующая складом в Городском реабилитационном центра для ЛОВЗ;

19. Миңбаева Гульнура Эгемкуловна - Воспитатель в Центре "Айданек";

20. Тулымшакова Майя Жексенбековна - Социальный работник-психолог ЦСАДе;

21. Омуралиева Гулзина Нуркуловна - Зам.директора СДЮШОР Ленинского района;

22. Кулигина Наталья Анатольевна - Зам.директора СДЮШОР "Дельфин";

23. Карасартова Дамира Аскаровна - Главный бухгалтер СДЮШОР Первомайского района;

24. Печкунова Светлана Ивановна - Методист ДЮСШ по шахматам;

25. Сарымсакова Жамыйка Болоткановна - Мастер участка МП "Бишкекгорлифт";

26. Осмоналиева Жылдыз Медербековна – Юридический консультант. Филиал "Бишкекгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан";

27. Джузумалиева Кенжекүл Жалиловна - Рабочая оранжерейного хозяйства №2 МП "Бишкекзеленхоз"

28. Зайирова Гүлжамал Равшаналиевна -Рабочая оранжерейного хозяйства №1 МП "Бишкекзеленхоз";

29. Антонович Ирина Александровна - Диспетчер ОДГ. ОАО "Северэлектро" Восточный район электросетей;

30. Рыскулова Нуржан Турарбековна - Инженер-геодезист (службы кабельных линий) ОАО "Северэлектро";

31. Назаренко Татьяна Георгиевна - Мастер производственного участка №8 КП "Бишкектеплоэнерго";

32. Усубалиева Нургуль Кемелбековна - Мастер производственного участка №3 КП "Бишкектеплоэнерго";

33. Курманалиева Гүлбайрам Бакасовна - Сотрудница МП "Тазалык";

34. Тыныстанова Токтокан Жаманкуловна - Сотрудница МП "Тазалык";

35. Зарлыкова Уулман Джолдошбековна - Сотрудница МП "Тазалык";

36. Брандт Мария Михайловна – Машинист-оператор 3-го разряда ПЭУ "Бишкекводоканал";

37. Элебесова Жамал Темиркановна - Контролер абонентского отдела Южного района ОАО " Бишкектеплосеть";

38. Мирошникова Татьяна Павловна - машинист Центрального района, участок №2 ОАО " Бишкектеплосеть";

39. Баялиева Элмира Сардарбековна - Лаборант химического анализа 4-го разряда химического цеха филиала ОАО "Элеткрические станции" ТЭЦ г.Бишкек;

40. Кузнецова Ольга Изосимовна - Электрослесарь по обслуживанию АиСИ электрических станций цеха тепловой автоматики и измерений филиала ОАО "Элеткрические станции" ТЭЦ г.Бишкек;

41. Ломова Лидия Петровна - Сотрудница парка "Карагачевая Роща" (МП "Городские парки");

42. Чекилова Венера Муктарбековна - Сотрудница МП "Бишкексвет".

43. Страхова Татьяна Викторовна - Оператор АЗС (автомобильной заправочной станции);

44. Сыдыкова Зыйнат Шейшебаевна - Специалист билетного хозяйства городского троллейбусного управления;

45. Решетова Оксана Дмитриевна - Водитель троллейбуса;

46. Джапарова Тургунай Джанышбековна - Водитель троллейбуса;

47. Иманалиева Бурул Эшеновна - Водитель троллейбуса;

48. Джанузакова Кызылкуль Океновна - Водитель троллейбуса;

49. Токторбаева Асыл Асаналиевна - Водитель троллейбуса;

50. Кенжекулова Алмагүл Асековна - Водитель троллейбуса;

51. Гудкова Елена Герадиевна - Водитель троллейбуса;

52. Кадырбек кызы Айкөкүл - Водитель троллейбуса;

53. Шаршембиева Жыпаркүл Абылкановна - Водитель троллейбуса.


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URL: https://www.vb.kg/398121
Теги:
мэрия, Бишкек, мэр, поздравление
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