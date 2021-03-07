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Еженедельные сельхозярмарки теперь будут проходить и в Оше

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- Виктория Гунгер
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В Оше взят старт проведению еженедельных сельскохозяйственных ярмарок по низким ценам. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

Накануне, 6 марта на центральной площади города Ош состоялось проведение ярмарки сельхозпродукции фермеров, производителей и индивидуальных предпринимателей. Были представлены продовольственные товары, продукция сельского хозяйства.

Основная цель ярмарок – предоставить жителям и гостям города качественную сельхозпродукцию по ценам ниже рыночных, продовольственные товары по ценам производителей.

- К примеру цена на мясо говядины на ярмарке составила 420 сомов за килограмм, тогда как рыночная цена – 450 сомов за килограмм, цена на куриные яйца составила 230 сомов за лоток из 30 яиц (8,6 сомов за одно яйцо), цена на 1 мешок муки 1 сорта из Казахстанской пшеницы составил 1450 сомов (1 кг – 29 сомов), килограмм картофеля оценивается по 20 сомов за килограмм, морковь и репчатый лук – по 15 сомов за килограмм. Кроме того, по сниженным ценам реализована молочная продукция, куриное мясо, рыба.

Отметим, что в течение всего месяца каждую субботу на центральной площади будут организованы сельскохозяйственные ярмарки.


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URL: https://www.vb.kg/398130
Теги:
Ош, Ошская область, ярмарка, Кыргызстан
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