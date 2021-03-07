Талибы начали подготовку к боевым действиям

Движение Талибан в Афганистане объявило о кадровых изменениях на ключевых постах губернаторов и их заместителей, а также глав военных миссий в 19 провинциях. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Новые губернаторы назначены в провинциях Хост, Нангархар, Пактия, Пактика, Кабул, Саманган, Кундуз, Тахар, Бамиан, Лагман и Парван. Еще в трех провинциях назначены заместители губернаторов, в пяти провинциях командующие воинскими подразделениями, и по крайне мере в семи провинциях главы военных миссий.

Источники близкие к талибам сообщили, что некоторые из недавно назначенных губернаторов годами боролись против законного правительства. Представители официального Кабула заявляют, что талибы демонстрирует "нежелание" мирного процесса и готовятся к боевым действиям.