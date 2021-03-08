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Четыре художника и "Галерея М" подарили дамам на 8 марта "Рассвет"

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- Анастасия Карелина
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Художественная выставка "Рассвет" открылась в филиале "Галереи М". Это событие организаторы посвятили 30-летию существования галереи и международному женскому дню 8 Марта.

Филиал "Галереи М" на 4 этаже ЦУМ-2 "Айчурек" открылся в конце прошлого года. Новые экспозиции здесь проходят регулярно. На этот раз в филиале и расположенном рядом АртХолле открылась выставка четырех неординарных отечественных творцов. Свои произведения представили Петр Куринских, Ринат Ханафеев, Абдысадыр Турусбеков и Саркын Сооронбаев. Все мастера состоят в Союзе художников КР и постоянно участвуют в различных арт-проектах.

"Галерея М", существующая в Бишкеке с 1991 года, изначально позиционировала себя, как галерея современного фундаментального искусства. На новой выставке, которую назвали "Рассвет", все желающие смогут увидеть более пятидесяти произведений авторов, идущих в ногу со временем.

Поэт, график, живописец и сюрреалист Петр Куринских считает себя свободным художником. Живописец Ринат Ханафеев говорит о себе, как об интегральном реалисте. В своих картинах он соединяет традиции этнического искусства, символизма и сюрреализма. Абдысадыр Турусбеков работает в области станковой живописи. Его полотна своеобразны и декоративны. Произведения живописца и графика Саркына Сооронбаева близки к авангарду. Этому автору свойственны неожиданные ракурсы и смелые эксперименты с формами и колоритом.

Все четыре художника участвовали в десятках республиканских и международных выставок. Их работы хранятся в музеях, галереях и частных собраниях коллекционеров разных стран. Оценить картины, которые мастера выбрали для выставки "Рассвет", бишкекчанки смогут до 22 марта.


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URL: https://www.vb.kg/398137
Теги:
8 Марта, выставка
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