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В Екатеринбурге обсудили проблемы женщин-мигранток

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- Евгений Денисенко
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"Женское лицо миграции. Позитивная роль женщин-мигрантов" – международная конференция под таким названием прошла в Екатеринбурге, на базе Уральского государственного экономического университета. Инициатором мероприятия выступила, по информации УГЭУ, общественная организация "Кыргызстан – Урал" кыргызской диаспоры Свердловской области при поддержке генерального консульства КР в Екатеринбурге.

Данный вуз уже третий год подряд становится площадкой для проведения такой конференции. Ее модератором выступил на сей раз эксперт Уральской ассоциации "Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма" Алексей Старостин.

Конференция состояла из двух пленарных заседаний на темы "Новые вызовы и возможности женщин в условиях миграции. Смена стереотипов" и"Связь поколений. Судьбы женщин-мигрантов: вчера, сегодня, завтра", а также презентации "Портреты успешных женщин-мигрантов в Екатеринбурге". Представители государственных органов, экспертного сообщества и общественных диаспоральных объединений обменялись мнениями по актуальной проблематике, выступили с докладами по ее различным аспектам, в том числе по вопросам социализации, юридической поддержки, трудовых взаимоотношений с приезжими работниками.

"Приоритетным направлением политики каждой страны является охрана здоровья матери и ребенка. Когда мы 3 года назад впервые провели эту конференцию, у нас не было никакой информации в свободном доступе, мы не нашли статей, посвященных нашей теме, поэтому мы стали первыми, кто ее поднял. Женщины, приехавшие в Россию из стран ближнего зарубежья относятся к категории незащищенных граждан. Они приехали сюда с целью трудоустройства и на этом пути сталкиваются со множеством проблем. Нельзя забывать, что эти девушки - не только трудовые мигранты, но и матери, хранительницы очага. На них держится связь поколений и культура семейных ценностей. Женщина - это основа семьи и ее роль в современном обществе с каждым годом растет", - подчеркнула, выступая с трибуны конференции, продолжила председатель Свердловской областной общественной организации "Кыргызстан – Урал "Гулшан Долонбаева

"Женщина – не только трудовой мигрант, - продолжила она. - На её плечах лежит большая ответственность за свою семью, поэтому любые трудности, стрессы оказывают влияние на психологическое состояние и работоспособность. Я благодарна всем партнёрам, которые не остаются равнодушными к этим проблемам, а принимающая сторона оказывает своевременную поддержку в возникающих вопросах".

Собравшиеся отмечали, что минувший год стал крайне сложным, в том числе для мигрантов, многие из которых потеряли свои рабочие места. Однако, по мнению экспертов, эти трудности стали своеобразным стимулом для разработки новых программ поддержки приезжих из-за рубежа.

"Мы точно будем стоять на страже интересов, прав приезжих специалистов и стремиться пресекать любые незаконные действия в отношении женщин-мигрантов. Считаем, что это наша обязанность и если они сталкиваются с несправедливостью, то могут рассчитывать на нашу помощь", – заявил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

"Постепенной, плавной интеграции могут мешать многие факторы: разная культура и традиции, сложности в изучении языка, незнание юридических тонкостей при оформлении на работу. Но сообща всегда проще найти правильное решение в спорных ситуациях, которые нередко возникают у специалистов, приехавших на заработки в нашу страну. Поэтому чем чаще мы встречаемся и озвучиваем проблемы мигрантов, тем меньше вопросов у них будет возникать в период пребывания в другом государстве", – убежден начальник Управления по развитию внешнеэкономических связей администрации Екатеринбурга Максим Докучаев. По его словам, уральская столица всегда была открыта для сотрудничества и решения существующих миграционных проблем.

"Рассмотрение проблемных вопросов миграции актуально как для стран исхода трудовых ресурсов, к которым относится Кыргызская Республика, так и для принимающей стороны - России. Возможности трудовой и предпринимательской деятельности женщин-мигрантов должны стать основой для поддержания национальных традиций и сохранения семейных устоев, воспитания детей, особенно в условиях новых вызовов. Я очень надеюсь, что данный форум станет нашим вкладом во взаимодействие наших государств в сфере миграции", - отметил генеральный консул КР в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов

По итогам 3-й Международной конференции "Женское лицо миграции. Позитивная роль женщин-мигрантов" решено подготовить предложения в адрес органов государственной и муниципальной власти, диаспоральных организаций и непосредственных участников миграционного процесса.


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URL: https://www.vb.kg/398138
Теги:
гендер, миграция, Россия
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