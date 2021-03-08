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Финансы потребуют особого подхода. Гороскоп с 8 по 14 марта

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Овен. Финансовые вопросы найдут оригинальное решение благодаря участию близких вам людей. Возможно получение поддержки и подарков от тайных поклонников. Обсуждать свою личную жизнь с кем–либо и выставлять ее на показ в социальных сетях опасно. Вокруг ваших отношений возникнет немало интриг и слухов.

Телец. В финансовых вопросах полагаться на мнение коллег и знакомых не имеет смысла. Велики риски просчетов, а потому от совместных покупок и вложений в совместные дела лучше отказаться. Во всех иных вопросах, кроме финансовых, мнение друзей и коллег окажется незаменимым. Увлекательно пройдут вечеринки и мероприятия.

Близнецы. Руководство вряд ли поймет ваши полушуточные высказывания, а потому будьте осторожны, особенно на корпоративных мероприятиях. Вам понадобится поддержка руководства и влиятельных лиц, а потому усложнять жизнь не стоит. Сохранив дружбу с власть имущими, вы получите то, что хотели.

Рак. Готовьтесь к активной неделе. Ожидается много общения, поездок или встреч с людьми издалека. Разрушить идиллию могут неудачные комментарии. Увидев в вашем телефоне поздравления, адресованные другим, ваша половинка может истолковать их неверно, что приведет к конфликту. Уделите должное внимание здоровью.

Лев. Вы окажетесь одновременно в водовороте возможностей и соблазнов. Удачные переговоры с руководством или людьми, от которых зависят ваши доходы, пополнят казну. Во время предпраздничных вечеринок вы рискуете выйти за грань легкого флирта, а пребывание в торговых центрах побудит к покупкам, которые никакого отношения к празднику не имеют.

Дева. Визит к руководству и оформление документов отложите до более подходящего случая. Общение с людьми издалека, а также друзьями и любимым человеком будет вдохновлять на подвиги. Возникшие идеи, а также предложения близких вам людей стоит поддержать. Появится возможность проявить свои таланты. Удастся устроить поездку.

Весы. Задействовав связи и получив поддержку близких людей, вы сумеете найти работу, никуда не уезжая. Наполненная казна позволит осуществить планы на приближающийся праздник. Дальние поездки могут стать шагом в никуда, если вы не имеете реальных гарантий устроиться на работу или продолжить учебу.

Скорпион. В погоне за деньгами, дорогими развлечениями и покупками вы можете потерять слишком многое, предав собственные ценности. Полезными советами и наблюдениями поделятся партнеры и близкие люди. Благодаря им вы избежите потерь и благополучно продолжете развивать сотрудничество, вдохнете романтику в отношения.

Стрелец. Домочадцы и деловые партнеры вновь примутся за старое, раздувая из мухи слона при каждом удобном случае. Позвольте им побыть наедине со своими амбициями, поскольку переубедить их в чем–либо будет невыполнимой задачей. Немного пошумев, деловые партнеры и домочадцы присоединятся к вам, что поспособствует примирению.

Козерог. В преддверии праздника знаковых встреч, знакомств и свиданий состоится немало. Предстоит услышать как приятные слова признания в чувствах, так и острую критику. Но все сказанное будет искренним, от чистого сердца, а потому не обижайтесь на критические замечания. Они пойдут на пользу отношениям.

Водолей. Финансы потребуют особого подхода. Вы рискуете потерять изрядную сумму денег, погнавшись за покупками престижных вещей и рискованными инвестиционными вложениями. Расчет, основанный на рекламе и рассказах других людей, окажется провальным. Будьте ближе к домочадцам.

Рыбы. Спорить с домочадцами и тратить время на рутинные домашние дела ни к чему. Поменяйте планы, больше бывая на различных мероприятиях, продолжая деловую переписку и рекламируя свое дело. Обмен мнениями и полезной информацией во время общения окажется бесценным. Вероятен прогресс в учебе. Семейный досуг и романтичное рандеву лучше проводить за городом.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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