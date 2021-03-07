Погода
$ 84.71 - 84.89
€ 100.72 - 102.22

В Таласской области пресечен контрабандный груз табачного изделия

113  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ при содействии Погранслужбы в Таласской области задержаны 2 большегрузные автомашины, незаконно перевозившие табачные изделия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что задержанные грузовые автомашины незаконно перевозили более 760 тысяч пачек сигарет от разных производителей без соответствующих разрешительных документов.

По предварительным данным, стоимость изъятого контрабандного товара составляет более 40 млн. сомов.

В настоящее время по делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных лиц к данному факту.

ГКНБ будет активно и усиленно бороться с контрабандой на всей территории республики. По выявленным фактам и нарушениям, со стороны ГКНБ будут приниматься соответствующие меры в соответствии с законодательством КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398148
Теги:
ГКНБ, контрабанда, табак, Таласская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  