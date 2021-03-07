В Таласской области пресечен контрабандный груз табачного изделия

ГКНБ при содействии Погранслужбы в Таласской области задержаны 2 большегрузные автомашины, незаконно перевозившие табачные изделия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что задержанные грузовые автомашины незаконно перевозили более 760 тысяч пачек сигарет от разных производителей без соответствующих разрешительных документов.

По предварительным данным, стоимость изъятого контрабандного товара составляет более 40 млн. сомов.

В настоящее время по делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных лиц к данному факту.

ГКНБ будет активно и усиленно бороться с контрабандой на всей территории республики. По выявленным фактам и нарушениям, со стороны ГКНБ будут приниматься соответствующие меры в соответствии с законодательством КР.