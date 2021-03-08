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В Швейцарии на референдуме одобрили запрет никабов

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Граждане Швейцарии на референдуме одобрили запрет на ношение скрывающей лицо одежды. Результаты голосования опубликовало издание informburo.kz со ссылкой на Tagesanzeiger.

За введение ограничений проголосовали около 51,2% жителей Швейцарии, против – 48,8. В голосовании участвовали 51,4% граждан страны.

Запрет коснётся не только традиционной одежды мусульманских женщин – никаба и паранджи, но и балаклав, которые носят, например, футбольные фанаты и некоторые участники демонстраций. Исключения предусмотрены для мест отправления религиозного культа, а также для тех случаев, когда лицо прикрыто по медицинским причинам, в целях безопасности и в силу климатических условий.

Исламские объединения Швейцарии заявляли, что запрет на ношение никаба поставит под угрозу свободу вероисповедания. Но один из авторов инициативы по запрету никаба, депутат Национального совета парламента Швейцарии Вальтер Вобман придерживается другого мнения.

"Подавлению женщины, обесцениванию её личности нет места в нашем обществе, поэтому мы выступили с такой инициативой. В нашем обществе показывают лицо. Это признак нашего свободного, демократического общественного порядка", – пояснил Вобман.


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URL: https://www.vb.kg/398156
Теги:
ислам, Швейцария
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