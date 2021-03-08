Мирный марш за права женщин в Бишкеке прошел мирно

В Бишкеке прошел мирный марш за права женщин. Подобные мероприятия проводятся в большинстве городов мира 8 марта в знак солидарности женщин в разных странах.

В этом году в мероприятии приняли около 500 человек.

Марш начался в 13.00 на площади Ала-Тоо. Участники прошествовали до памятника Уркуе Салиевой. Там мероприятие завершилось митингом.

Участники марша выступали за равные права женщин, безопасность, справедливую оплату труда и борьбу с эксплуатацией. В этом году четко звучала не только социальная, но и политическая повестка. Участники марша солидарности, среди прочего, выступили за возможность равного участия в политике и за социализм, как модель справедливого общества.

Отметим, в этом году марш вновь был под угрозой срыва из-за запрета суда на проведение любых массовых мероприятий в Первомайском районе Бишкека. Однако несмотря на запрет власти не предпринимали попыток помешать проведению марша.

В прошлом году мероприятие 8 марта было сорвано, а участники задержаны сотрудниками милиции.