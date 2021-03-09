Погода
$ 84.74 - 84.89
€ 100.72 - 102.22

В Бишкекских школах звонок на урок не для всех

753  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкекские школы и детсады так и не открылись полностью 1 марта, хотя это ранее обещали столичные чиновники.

Теперь мэрия назвала новую дату возвращения школ и детсадов в обещанный режим - 9 марта.

Похоже, некоторым школярам все эти отсрочки сильно надоели. Особо нетерпеливые даже грозят бойкотом опротивевших им онлайн–уроков. Информация об этом появилась в родительских чатах. Так, некоторые ребята, которые почти год назад начали учиться онлайн, хотели бы "выразить протест против такой формы обучения".

В понедельник сотрудники мэрии провели очередное заседание с участием инициативной группы родителей школьников. Но родители отметили, что опять не было достаточно конкретных объяснений. Почему все же при относительно спокойной статистике по заболеваемости коронавирусом школы и детсады так и не открыли полностью.

Самые активные родители даже попросили первого вице–премьер–министра Артема Новикова принять их. Он ответил, что готов встретиться с активистами, чтобы обсудить вопросы открытия школ и детсадов.

Во вторник Новиков провел совещание по вопросу поэтапного возобновления работы школ и детсадов в столице. Представители мэрии рассказали о проводимой работе и готовности к возобновлению образовательного процесса в традиционном формате.

- Поэтапное возобновление работы школ и детских садов в офлайн–режиме имеет важное значение для нас и населения. В ближайшие дни я планирую встретиться с родителями учеников и обсудить этот вопрос. С началом работы школ и детских садов в Бишкеке важно обеспечить строгое соблюдение санитарно–эпидемиологических правил, - призвал Новиков.

По его словам, важно восстановить прежнюю систему, когда в школах работали медицинские специалисты, на каждого ученика открывали медкарту и был соответствующий контроль за самочувствием детей.

Новиков поручил Минобразования и науки совместно с Министерством здравоохранения и соцразвития в недельный срок внести финансовые расчеты по реализации проекта "Школьная медицина" с определением источника финансирования.

В результате всех этих переговоров в среду мэрия сообщила, что с 9 марта еще три параллели полностью возобновляют занятия. И две группы садов начнут принимать ребятишек.

Городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия разрешила учебу 2–х, 3–х, 4–х классов в режиме офлайн без деления на группы, с продолжительностью уроков 40–45 минут.

С 9 марта возобновляется и работа столичных детсадов для детей подготовительных и старших групп (не более 10 детей в подгруппах).

Городское управление здравоохранения и ЦГСЭН города Бишкека будут проводить мониторинг эпидситуации и анализ по заболеваемости ОРВИ, COVID–19 среди учащихся и дошколят.

Хотя родители детсадовцев недоумевают, почему в муниципальных группах разрешили принимать по 10 детей, тогда как в частных заведениях есть разрешение по 15–20? Ведь частные детсады обычно находятся в переоборудованных частных домах.

По словам чиновников, эпидситуация пока не позволяет полностью перейти в офлайн–режим всем детям.

На нынешней неделе так и оставалась закрытой на карантин школа № 70. Она была закрыта 19 февраля из–за заболевания коронавирусом 2 учащихся и 2 учителей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398162
Теги:
школа, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  