В Бишкекских школах звонок на урок не для всех

Бишкекские школы и детсады так и не открылись полностью 1 марта, хотя это ранее обещали столичные чиновники.

Теперь мэрия назвала новую дату возвращения школ и детсадов в обещанный режим - 9 марта.

Похоже, некоторым школярам все эти отсрочки сильно надоели. Особо нетерпеливые даже грозят бойкотом опротивевших им онлайн–уроков. Информация об этом появилась в родительских чатах. Так, некоторые ребята, которые почти год назад начали учиться онлайн, хотели бы "выразить протест против такой формы обучения".

В понедельник сотрудники мэрии провели очередное заседание с участием инициативной группы родителей школьников. Но родители отметили, что опять не было достаточно конкретных объяснений. Почему все же при относительно спокойной статистике по заболеваемости коронавирусом школы и детсады так и не открыли полностью.

Самые активные родители даже попросили первого вице–премьер–министра Артема Новикова принять их. Он ответил, что готов встретиться с активистами, чтобы обсудить вопросы открытия школ и детсадов.

Во вторник Новиков провел совещание по вопросу поэтапного возобновления работы школ и детсадов в столице. Представители мэрии рассказали о проводимой работе и готовности к возобновлению образовательного процесса в традиционном формате.

- Поэтапное возобновление работы школ и детских садов в офлайн–режиме имеет важное значение для нас и населения. В ближайшие дни я планирую встретиться с родителями учеников и обсудить этот вопрос. С началом работы школ и детских садов в Бишкеке важно обеспечить строгое соблюдение санитарно–эпидемиологических правил, - призвал Новиков.

По его словам, важно восстановить прежнюю систему, когда в школах работали медицинские специалисты, на каждого ученика открывали медкарту и был соответствующий контроль за самочувствием детей.

Новиков поручил Минобразования и науки совместно с Министерством здравоохранения и соцразвития в недельный срок внести финансовые расчеты по реализации проекта "Школьная медицина" с определением источника финансирования.

В результате всех этих переговоров в среду мэрия сообщила, что с 9 марта еще три параллели полностью возобновляют занятия. И две группы садов начнут принимать ребятишек.

Городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия разрешила учебу 2–х, 3–х, 4–х классов в режиме офлайн без деления на группы, с продолжительностью уроков 40–45 минут.

С 9 марта возобновляется и работа столичных детсадов для детей подготовительных и старших групп (не более 10 детей в подгруппах).

Городское управление здравоохранения и ЦГСЭН города Бишкека будут проводить мониторинг эпидситуации и анализ по заболеваемости ОРВИ, COVID–19 среди учащихся и дошколят.

Хотя родители детсадовцев недоумевают, почему в муниципальных группах разрешили принимать по 10 детей, тогда как в частных заведениях есть разрешение по 15–20? Ведь частные детсады обычно находятся в переоборудованных частных домах.

По словам чиновников, эпидситуация пока не позволяет полностью перейти в офлайн–режим всем детям.

На нынешней неделе так и оставалась закрытой на карантин школа № 70. Она была закрыта 19 февраля из–за заболевания коронавирусом 2 учащихся и 2 учителей.