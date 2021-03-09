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По итогам 2021-го госдолг Китая может превысить 350% ВВП

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- Азиз Осмонов
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Бюджетный дефицит государственного сектора Китая в 2020 году был огромным – 18% ВВП. Вероятно, Китай в относительном исчислении наращивал госдолг даже активнее, чем США, пишут зарубежные СМИ.

Как отмечается, в I кв. 2019 года госдолг Китая, в который входят долги не только центрального правительства, но и местных правительств, госкомпаний и госбанков, перевалил за 300% ВВП, или более $40 трлн. (если быть точным – 303%).

- Вполне вероятно, что по итогам 2021-го госдолг Китая может превысить 350% ВВП. Это самая "долговая" экономика мира, а вовсе не США, как это почему-то принято считать в России, - подчеркивается информации.


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URL: https://www.vb.kg/398166
Теги:
долг, Китай, кредит, США, Кыргызстан
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