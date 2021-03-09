ВВС США случайно раскрыли данные о секретном бомбардировщике, пишут зарубежные СМИ.

Как отмечается, ВВС США опубликовали изображение прототипа временного укрытия для нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

-Интернет-пользователи заинтересовались фото и внимательно изучили его. Сопоставив размеры тента и окружающих предметов, они определили габариты нового бомбардировщика. Раньше о них ничего не было известно. В частности, получилось, что длина фюзеляжа B-21 Raider составляет порядка 15 метров, а размах крыла - 42 метра. По сравнению с B-2 Spirit, например, габариты нового стратегического бомбардировщика получились небольшими. Известно, что B-2 Spirit имеет фюзеляж длиной 21 метр, размах крыла - 52 метра, - говорится в информации.