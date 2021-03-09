Марши феминисток в КР и РК. Идея одна - посыл разный

8 марта день нежности и ярости. В Кыргызстане и Казахстане прошли протестные марши феминисток. И все бы ничего, если бы не колоссальная разница одинаковых по задумке мероприятий, пишет "Дикая Азия".

Кыргызстанские активисты провели митинги в Бишкеке и Оше. Митингующие рассуждали о том, что такое "женское счастье". Собравшиеся высказались за равноправие во всех сферах жизнедеятельности, за борьбу против дискриминации, сексизма и насилия в отношении женщин.

В Казахстане же марш феминисток был больше похож на борьбу с национальным менталитетом, а не за права казахстанок.

- В Алматы сторонники фем-движения выступали за права ЛГБТ-сообщества. Среди активистов были известные лесбиянки и лесбо-активистки, которые требовали сажать мужчин в тюрьмы за домогательства и комплименты. Организаторами марша оказались ЛГБТ коммьюнити "КазФем", FemAgora, Feminita, ОФ "SVET", и "Фемсреда". Вместо борьбы за права женщин и борьбы с физическим насилием (в Казахстане 68,5% мужчин считают нормой избивать своих жен, а 96% казахстанцев имеют предубеждения в отношении женщин - по данным GSNI (индекса гендерных соцнорм при ООН) в республике выступили за проблемы сексуальных меньшинств. Вот что значит, когда говоришь одно, а делаешь другое: сначала заявили о марше за права женщин, в итоге "качали" за права секс-меньшинств, - подчеркивает автор статьи.