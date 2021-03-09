Погода
$ 84.74 - 84.89
€ 100.72 - 102.22

В Москве ожидается аномальный холод с почти 30-градусным морозом

326  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В некоторых районах Подмосковья обещают уже этой ночью -28, а в столице будет ниже -20. Погода и сейчас больше напоминает январь, а не март, по словам синоптиков, такое бывает лишь раз в полтора десятка лет. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

Все из-за антициклона, который движется со стороны Северного Ледовитого океана. Температура в среднем на 10 градусов ниже нормы, а в дополнение еще и резкий скачок атмосферного давления.

В Ярославской области самой морозной на этой неделе станет ночь на среду: -27. На Урале и в Поволжье - на 15 градусов холоднее обычного. При этом Татарстан и Башкирию замело так, что пришлось ограничивать движение на дорогах. В частности - на федеральной трассе М5 "Урал". Видимость на некоторых участках даже днем не превышает нескольких десятков метров. В Оренбургской области из-за заносов и гололедицы множество аварий. В одном ДТП столкнулись сразу семь машин.

В Карачаево-Черкесии распространили экстренное предупреждение об опасности схода лавин. По ночам в горах - морозы до -15, а днем плюсовые температуры, сильный ветер и дождь.

Источник:


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398182
Теги:
погода, Россия, Москва
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  