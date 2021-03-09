В Москве ожидается аномальный холод с почти 30-градусным морозом

В некоторых районах Подмосковья обещают уже этой ночью -28, а в столице будет ниже -20. Погода и сейчас больше напоминает январь, а не март, по словам синоптиков, такое бывает лишь раз в полтора десятка лет. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

Все из-за антициклона, который движется со стороны Северного Ледовитого океана. Температура в среднем на 10 градусов ниже нормы, а в дополнение еще и резкий скачок атмосферного давления.

В Ярославской области самой морозной на этой неделе станет ночь на среду: -27. На Урале и в Поволжье - на 15 градусов холоднее обычного. При этом Татарстан и Башкирию замело так, что пришлось ограничивать движение на дорогах. В частности - на федеральной трассе М5 "Урал". Видимость на некоторых участках даже днем не превышает нескольких десятков метров. В Оренбургской области из-за заносов и гололедицы множество аварий. В одном ДТП столкнулись сразу семь машин.

В Карачаево-Черкесии распространили экстренное предупреждение об опасности схода лавин. По ночам в горах - морозы до -15, а днем плюсовые температуры, сильный ветер и дождь.

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