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Экс-глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев перед уходом просил звание генерала?

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По неподтвержденным данным бывший председатель ГСБЭП (Финполиции) Сыймык Жапыкеев перед своей отставкой просил присвоить ему звание генерала. Однако его просьбу не удовлетворили. Об этом Vesti.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ, Жапыкеев может получить должность в органах прокуратуры Иссык-Кульской области.

Напомним, в Кыргызстане была ликвидирована Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями. Распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов. В настоящий момент создана ликвидационная комиссия.


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URL: https://www.vb.kg/398192
Теги:
отставка, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан, Сыймык Жапыкеев
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