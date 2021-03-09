Экс-глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев перед уходом просил звание генерала?

По неподтвержденным данным бывший председатель ГСБЭП (Финполиции) Сыймык Жапыкеев перед своей отставкой просил присвоить ему звание генерала. Однако его просьбу не удовлетворили. Об этом Vesti.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ, Жапыкеев может получить должность в органах прокуратуры Иссык-Кульской области.

Напомним, в Кыргызстане была ликвидирована Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями. Распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов. В настоящий момент создана ликвидационная комиссия.