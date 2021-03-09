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Посольство КР помогает семье пострадавшего в Москве юного соотечественника

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- Евгений Денисенко
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Ситуацию с маленьким кыргызстанцем, упавшим в московском торговом центре с эскалатора, взяло под контроль посольство КР в РФ. Сотрудники дипмиссии находятся на связи с персоналом больницы, куда был доставлен пострадавший.

Этот несчастный случай, напомним, произошел 3 марта в столичном ТЦ "Глобал". Здесь четырехлетний Н.А., на короткое время оставшийся без сопровождения взрослых, подошел к эскалатору, зацепился за его поручень с оборотной стороны, поднялся на уровень второго этажа, после чего не удержался и упал. С травмами он был госпитализирован в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы.

После получения информации о случившемся сотрудники посольства КР незамедлительно связались с этим лечебным учреждением. А 5 марта с заведующим его нейрохирургического отделения Олимджаном Исхаковым встретилась Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат. Она ознакомилась с состоянием маленького кыргызстанца и обратилась с просьбой к Исхакову принять необходимые меры для скорейшего выздоровления мальчика.

Встретившись также с близкими родственниками Н.А., Гульнара-Клара Самат отметила, что посольство предоставит им надлежащую юридическую помощь.

"Вопрос находится на контроле посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации, его юристы работают в тесном контакте с семьей пострадавшего", - проинформировали в дипмиссии.


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URL: https://www.vb.kg/398194
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