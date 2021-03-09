Акция! VIP-номера бесплатно – в новых офисах MegaCom

В честь открытия новых Центров продаж и обслуживания в населенных пунктах Ошской и Баткенской областей (в селах Жаны Ноокат, Кашгар Кыштак и городах Айдаркен, Кадамжай и Ош) компания MegaCom объявляет о проведении акции!

При обращении в новые офисы "Кашгар Кыштак", "Жаны Ноокат", "Нурзаман Плаза", "Кадамжай" и "Айдаркен" абонентам предоставляется скидка 100% на номера категорий "Золото" и "Серебро" при условии подключения к одному из пакетов тарифных планов "Интернет" или "Звонки".

"Серебряные" номера можно получить за 0 сомов при подключении к ТП: "Интернет Регион 325", "Интернет Эконом 395", "Интернет стандарт 495", "Интернет Безлимит 750", "Все Безлимитно 980", "Звонки Эконом 225", "Звонки Билим 285", "Звонки Стандарт 300", "Звонки Мах 360", "Интернет Безлимит 750" и "Все Безлимитно 980".

Номера категории "Золото" выдаются бесплатно при подключении к ТП "Интернет Безлимит 750" и "Все Безлимитно 980".

Акция стартует 9 марта и продлится до 9 апреля 2021 года.