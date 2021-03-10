Состоятся ли в КР смотрины директоров школ?

На общественное обсуждение вынесен законопроект о поправках в Закон "Об образовании", которые обязывают руководителей школ и других образовательных организаций проходить аттестацию каждые 5 лет.

Четверть века в должности

К директору школы всегда приковано внимание общественности. И все равно нередко учебные заведения превращаются в личные вотчины с любимчиками и неугодными.

Свежий пример: в начале февраля Антикоррупционная служба Госкомитета нацбезопасности выяснила, что директор средней школы села Манас Таласской области забирала деньги учителей, угрожая увольнением. При обыске в ее служебном кабинете изъяты девять банковских карт для начисления заработной платы, принадлежащих учителям и техническому персоналу школы, с которых она периодически снимала деньги.

Многие руководители находятся на своих должностях долгие годы. Например, в Бишкеке 17 директоров занимают свои должности от 20 до 27 лет, что не всегда идет на пользу педколлективам и ученикам.

"Вечерка" недавно сообщала про коррупционный скандал в школе–лицее № 28. Там директор не менялся с 1993 года. Когда–то школа имела химико–биологический уклон и считалась одной из лучших. Но в последние годы учебное заведение перестало показывать высокие результаты. В 2020 году здесь не было обладателей золотых сертификатов, аттестатов особого образца (красные аттестаты), победителей или призеров олимпиад. К всеобщему негодованию, выяснилось, что директор вместе со своими заместителями фиктивно оформляли родственников в качестве учителей, лаборантов и руководителей кружков, причем без педобразования и квалификации. В итоге прокуратура выявила ущерб на 5 с лишним миллионов сомов.

Справедливости ради стоит отметить, что есть и позитивные примеры "долгоиграющих руководителей" школ. Так, авторской физико–математической школой № 61 руководит вот уже 27 лет Юрий Низовский. Школа каждый год в числе лидеров по результатам Общереспубликанского тестирования. Ее ученики успешно участвуют и в международных математических олимпиадах.

Педагог и менеджер в одном лице

В случае предлагаемой аттестации не пострадают ли честные и опытные директора? Как отмечают инициаторы законопроекта - Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Евгения Строкова и другие депутаты ЖК, - руководитель современной образовательной организации должен быть не только хорошим педагогом, но и менеджером, способным успешно управлять коллективом. Однако сейчас, увы, отсутствует система конкурса и аттестации, которая могла бы определять его профкомпетентность.

А вот кандидат юридических наук Тимур Иманкулов выступает против законопроекта и считает, что его необходимо отозвать. Он заявил, что "более бездарного, коррупционного и безграмотного проекта закона не видел". По его словам, инициатива противоречит Конституции и Трудовому кодексу.

- Аттестация у нас отменена даже для госслужащих. Она всегда вводится, чтобы повысить госслужащему классный чин, поднять надбавку к зарплате, одним словом, нужна для карьерного роста. Если закон будет принят, человек пройдет аттестацию, его нужно повышать. Куда? Сделать начальником районного отдела образования, управления образования, замминистра? - недоумевает Иманкулов.

Он предположил, что таким образом неоправданно увеличивается нагрузка на директоров, которым придется вместо прямых обязанностей готовиться к конкурсам и аттестациям.

Против законопроекта выступила и член координационного совета при Минобрнауки, эксперт в сфере образования Анара Дауталиева.

- В школах недостаточное финансирование, держатся они на деньгах родителей. Конечно, нам нужны профессиональные кадры, но инициатива преждевременная. Пусть государство сначала выполнит обязательства, прописанные в Конституции, и снимет с директоров бремя выборных процессов! - требует эксперт.

По мнению Дауталиевой, для разработки подобного законопроекта необходимо услышать мнение самих директоров. Правовой эксперт Мирлан Медетов считает, что механизм аттестации должен быть открытым и прозрачным.

- Противники внедрения боятся, что аттестация будет носить карательный характер. Они полагают, что поправки станут инструментом снятия неугодных руководителей и назначения на должность определенных людей. Оценка деятельности должна присутствовать, но только при полной открытости и прозрачности, - предостерегает Медетов.

Одна из инициаторов проекта, депутат Альфия Самигуллина, настаивает: аттестация нужна, чтобы директор мог доказать или подтвердить свою компетентность и спокойно продолжить работу.

- Директор школы - это востребованная должность, пустующих вакансий нет. Однако непонятно, как они назначаются. Чтобы это было понятно, вводится понятие "конкурс". Как он будет проводиться, насколько будет прозрачным - ответственность за это должно взять на себя правительство, - предлагает парламентарий.

Исключить человеческий фактор

Если законопроект будет одобрен в парламенте, правительству предстоит разработать и утвердить положение о конкурсе и об аттестации руководителей образовательных организаций.

В Минобразования уже разрабатывают механизм проведения тестирования, в котором "максимально исключен человеческий фактор".

По словам заместителя министра образования и науки Надиры Джусупбековой, проект закона нацелен на искоренение коррупционных моментов при назначении руководителей.

- Аттестация будет касаться всех: директоров школ, детских садов, интернатов, гимназий, лицеев, колледжей. Сегодня они назначаются госорганами. Механизм назначения не идеальный. Есть лобби, коррупционные схемы. Из–за этого у многих руководителей отсутствуют соответствующие компетенции. Тест, который мы сейчас разрабатываем, компетентные руководители могут пройти блестяще, - заверила замминистра.

Она пообещала, что в случае принятия законопроекта механизм атестации пройдет серьезную апробацию.

- При тестировании необходимо использовать видеонаблюдение для прозрачности процесса. Нужно задействовать все достижения цифровизации. Результаты тестирования будут выводиться онлайн, - поясняет Джусупбекова.