За новую Конституцию на референдуме готовы проголосовать 70,7% респондентов

За новую Конституцию на предстоящем референдуме готовы проголосовать 70,7 % респондентов. Таковы результаты соцопроса по участию в выборах местного кенеша и референдуме Общественного Объединения "Туура Кадам".

Телефонный соцопрос был проведен с 1 по 5 марта по всей республике. В нем приняли участие 1758 респондентов.

Самое большое количество респондентов было охвачено в Ошской области (21,7%), Джалал-Абадской области (18,7%), Чуйской области (16%),

Иссык-Кульской области (11,2%), г. Бишкек (10,9%). В остальных регионах процент охвата варьирует от 4,6% до 6,9%.

На вопрос:

"Собираетесь ли вы принять участие в выборах местного кенеша и на референдуме?" утвердительно ответили 68,10% (да, точно

приму и скорее всего приму). В противовес 13,1%, которые ответили, что "скорее не приму". 10,2% респондентов затрудняется дать ответ на данный вопрос.

На вопрос:

"Если бы референдум по Конституции состоялся сегодня, как бы Вы проголосовали?" - 12,8% респондентов не смогли ответить.

Против новой Конституции проголосовали бы 7,6%, такой же процент респондентов не пойдут на референдум (7,6%). За новую Конституции готовы проголосовать 70,7% респондентов.

Общественное Объединение "Туура Кадам" создано по инициативе активной молодежи города Ош для усиления роли молодежных движений и объединений в формировании достойного молодого поколения, продвижения прав и интересов молодежи, активизации их деятельности через образование. Миссией организации является содействие в достижении социальных, экономических, культурных, образовательных, научных приоритетов общества, основанного на верховенстве закона в Кыргызской Республике.

Напомним, выборы местных кенешей и референдум по Конституции пройдут 11 апреля.