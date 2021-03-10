Кулов: Президент решил не вмешиваться в конституционную реформу

Президент принял решение не вмешиваться в Конституционную реформу и дать возможность депутатам самостоятельно рассмотреть этот вопрос. Об этом сообщил бывший премьер-министр Феликс Кулов в социальных сетях после встречи с Садыром Жапаровым.

Ссылаясь на слова главы государства, Кулов отметил, что Садыр Жапаров сейчас занят другими неотложными делами: решением внешнеполитических вопросов, привлечением инвестиций.

"Сегодня был на приеме у Президента С.Н. Жапарова. Аудиенция длилась больше часа. Сразу оговорюсь, никаких должностей для себя не просил и не намерен просить. Я прошёл всё это. Для меня самое главное - политическая стабильность и нахождение оперативных, эффективных решений по выходу из экономического кризиса", - написал Феликс Кулов.

Он добавил, что целью его визита было найти поддержку у руководства страны для очень интересного социального проекта по целевому повышению реальных денежных доходов. Проект был разработан экс-министром соцразвития Улукбеком Кочкоровым и экс-губернатором Баткенской области Султанбаем Айжигитовым; рассмотреть предложения экс-вице-премьер-министра Базарбая Мамбетова, направленные на решение конкретных задач в горно-энергетической и иных отраслях, а также довести до сведения некоторые инвестиционные предложения.

"Естественно, в разговоре не мог не затронуть вопросы текущей политики и, в том числе, критику в адрес конституционной реформы. Садыр Нургожоевич на это ответил, что он сейчас очень занят решением внешнеполитических и экономических вопросов, привлечением инвестиций и другими неотложными делами, поэтому не имел возможности детально во все вникать. К тому же, руководитель Конституционного совещания Б. Борубашев и некоторые другие заверили его, что разработанный проект полностью соответствует волеизъявлению народа, высказанному на референдуме, об установлении в стране президентской формы правления. Поэтому Президент принял решение не вмешиваться и дать возможность депутатам рассмотреть все имеющиеся предложения, претензии и принять самостоятельно ответственное решение", - написал Кулов.

Политик подчеркнул, что депутаты не смогут теперь показывать пальцем наверх, прозрачно на кого-то и на что-то намекая, снимая с себя всякую ответственность. Он выразил надежду, что они прислушаются к доводам юридического сообщества.

Отметим, на референдуме большинство кыргызстанцев выступили за президентскую форму правления. Члены Конституционного совещания разработали проект новой конституции, который намерены вынести на голосование 11 апреля. Законопроект о назначении референдума успешно прошел первое чтение. Однако представители общественности критикуют этот проект Конституции, называя его сырым.