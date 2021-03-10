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В Бишкеке начался ямочный ремонт дорог. Какие улицы отремонтируют?

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке начался ямочный ремонт дорог. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

С первых дней весны муниципальные власти и предприятия приступили к ямочному ремонту дорог. Вчера начал работать асфальтобетонный завод, уже выпущено около 35 тонн асфальта.

На 10 марта день закрыты ямы на перекрестках:

• улицы Абдрахманова и пр. Чуй;

• пр.Чуй и ул. Павлова;

• ул.Орозбекова и ул. Абдымомунова;

• ул. Панфилова и пр. Чуй;

• ул. Фрунзе и ул. Абдрахманова;

• ул. Абдрахманова и ул. Фрунзе.

В мэрии Бишкека отметили, что списки улиц формировались исходя из жалоб и обращений горожан в СМИ и социальных сетях, комиссионных выездов и предложений районных акимиатов.


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URL: https://www.vb.kg/398210
Теги:
дороги, Бишкек, ремонт дорог, мэрия
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