В Бишкеке начался ямочный ремонт дорог. Какие улицы отремонтируют?

В Бишкеке начался ямочный ремонт дорог. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
С первых дней весны муниципальные власти и предприятия приступили к ямочному ремонту дорог. Вчера начал работать асфальтобетонный завод, уже выпущено около 35 тонн асфальта.
На 10 марта день закрыты ямы на перекрестках:
• улицы Абдрахманова и пр. Чуй;
• пр.Чуй и ул. Павлова;
• ул.Орозбекова и ул. Абдымомунова;
• ул. Панфилова и пр. Чуй;
• ул. Фрунзе и ул. Абдрахманова;
• ул. Абдрахманова и ул. Фрунзе.
В мэрии Бишкека отметили, что списки улиц формировались исходя из жалоб и обращений горожан в СМИ и социальных сетях, комиссионных выездов и предложений районных акимиатов.