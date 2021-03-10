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Президент подписал поправки по приобретению лекарств в закон о госзакупках

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О государственных закупках". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 января 2021 года.

Закон предусматривает, что закупающая организация вправе самостоятельно провести закупки методом прямого заключения договора в случае приобретения лекарственных средств и медицинских изделий через организации (представительства), учрежденные ООН, заключившие договор (соглашение, меморандум) с правительством Кыргызской Республики.

При этом порядок организации таких государственных закупок устанавливается решением правительства Кыргызской Республики.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/398211
Теги:
госзакупки, закон, лекарства, правительство, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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