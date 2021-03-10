CASA-1000: в Баткенской области начнут строить ЛЭП в рамках проекта

Кыргызстан готов приступить к строительству ЛЭП в рамках CASA-1000 с февраля текущего года, сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана". Первоначально работы начнутся в Баткенской области, затем продолжатся в Ошской и Джалал-Абадской областях.

CASA-1000 призван связать энергетические системы Центральной Азии с Южной Азией - Кыргызстан, Таджикистан с Афганистаном и Пакистаном и выработать механизмы для торговли электроэнергией в соответствии с международными стандартами.

В рамках проекта запланированы модернизация необходимого электросетевого комплекса, строительство новых подстанций и высоковольтной линии электропередачи, что позволит Кыргызстану и Таджикистану экспортировать электроэнергию в летнее время в Пакистан и Афганистан.

Начало строительства в КР

Возводить инфраструктурные объекты в КР будет турецкая компания MİTAŞ. Она была отобрана по результатам международного тендера при содействии Международной финансовой корпорации, выступающей консультационной организацией проекта во всех четырех государствах.

Напомним, переговоры по проекту начались еще в 2007 году. Тогда же в Кабуле был подписан меморандум о взаимопонимании по развитию Центрально- и Южно-Азиатского регионального электроэнергетического рынка. В 2008-м в Исламабаде состоялся первый межправсовет четырех стран, на котором был принят ряд ключевых решений, в том числе стороны заказали технико-экономическое обоснование проекта. Разработка документа длилась вплоть до 2011 года.

Коммерческая эксплуатация CASA-1000 начнется через два года, по завершении строительства всей необходимой инфраструктуры. Перед этим же странам-участницам в общей сложности необходимо проложить 1,4 тысячи километров линий электропередачи и построить конверторные подстанции в Таджикистане и Пакистане.

По территории КР пройдет чуть больше трети ЛЭП (протяженность 455 километров) от ячейки 500 кВ, которая будет построена специально для этой ЛЭП на подстанции 500 кВ "Датка", оттуда линия протянется через Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области до границы с Таджикистаном. По большей части маршрут линии электропередачи пересекает малонаселенные районы трех указанных областей, проходя приблизительно через 25 населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости от маршрута строительства линии.

Экология и смягчение воздействий

Влияние ЛЭП на окружающую среду и людей в разработке проекта проанализировано в исследовании "Оценка воздействия на окружающую и социальную среду" (ОВОСС). Основные выводы документа - воздействия на окружающую среду, связанные со строительством ЛЭП, будут краткосрочными и их можно смягчить, применяя современные наилучшие методы строительства. Один из способов снизить влияние линий электропередачи на местных жителей - определение коридора строительства, ширина которого составляет 90 метров. В пределах данной территории не должны располагаться домохозяйства. В Кыргызстане установлены санитарно-защитные зоны к прокладке высоковольтных линий электропередачи (ВЛ).

В этой связи ОАО "‎Национальная электрическая сеть Кыргызстана", компания, которая является исполнительным агентством проекта, проводит соответствующую работу по переселению жителей. "НЭСК" в тесном взаимодействии с жителями, чьи домохозяйства попадают под изъятие, подготовила план действий по переселению. При этом отмечается, что основной компонент политики переселения – это по мере возможности его избежание. С целью снизить необходимость в изъятии земель и сносе имущества людей принят наиболее оптимальный вариант проектирования маршрута ЛЭП, который минимизировал и смягчил последствия воздействия проекта на окружающую среду и людей.

Добавим, анализ показал, что земельные участки вблизи и под ЛЭП по завершении строительства можно без риска использовать для возделывания сельскохозяйственных культур, разведения и выпаса скота, строительства социальных инфраструктур, не нарушая нормы так называемой охранной зоны вблизи линий электропередачи.

С момента эксплуатации местные сообщества, расположенные вдоль ЛЭП, во всех четырех государствах (Кыргызстане, Таджикистане, Афганистане, Пакистане) будут получать отчисления в виде 0,1 цента с каждого экспортированного киловатт-часа в следующих пропорциях: 50 поцентов - Афганистану и 50 процентов - Кыргызстану, Таджикистану и Пакистану - равными частями. Выделение данных средств предусмотрено соглашением стран - участниц CASA-1000 на развитие региона.

Проект на 1 миллиард долларов

Общая стоимость проекта составляет 1,1 миллиарда долларов. Из них 185 миллионов долларов составляет часть Кыргызстана, финансируемая донорами - Всемирным банком, Исламским банком развития и Европейским инвестиционным банком.

Отметим, финансирование предоставлено на льготных условиях сроком от 25 до 40 лет. Однако Кыргызстан планирует окупить все вложения за счет экспорта электроэнергии за 15 лет.

Ежегодные поставки летней электроэнергии, образующиеся с мая по сентябрь, Кыргызстана в Пакистан и Афганистан должны составить в среднем от 500 млн до 1,5 млрд киловатт-часов, или 40 процентов от всего объема. Оставшиеся 60 процентов - экспорт Таджикистана. Так что жители КР не будут ощущать нехватку электроэнергии. Внутренний спрос потребителей останется на первом месте.

Тариф на экспортируемую электроэнергию производящей компании Кыргызстана будет составлять 5,15 цента за киловатт-час для Пакистана и 5,10 цента за киловатт-час для Афганистана. Помимо этого, в тарифе также заложены 4,26 цента за киловатт-час для Пакистана и 3,01 цента за киловатт-час для Афганистана, которые будут использоваться для возврата кредитных средств, эксплуатацию энергообъектов, фонда развития общин, находящихся вблизи трассы CASA-1000 и тд.

Обязательства Кыргызстана по поставкам электроэнергии в Южную Азию разделены на два уровня. Первый – это минимальные объемы гарантированного экспорта, а объем электроэнергии по второму уровню – дополнительные. Эти объемы республика в случае необходимости может распределить по годам. Например, в первый год КР должна поставить 377 млн киловатт-часов в Пакистан и Афганистан, еще 881 млн киловатт-часов при возможности также будут экспортированы в первый год, если таковой не будет, то данный объем перекинут на второй или третий год и т. д.

Прогнозируемая выгода для Кыргызстана в рамках проекта - около 80 миллионов долларов от ежегодного экспорта электроэнергии. Сумма рассчитана из выгодного для республики тарифа, который не влияет на формирование стоимости для внутренних потребителей. Ожидается, что он не только покроет все вложения, но и даст высокую прибыль.

Это первый коммерческий проект в секторе энергетики за всю историю независимости республики, который даст Кыргызстану возможность на обновление инфраструктуры энергетической отрасли.

Согласно генеральному соглашению, с начала коммерческой эксплуатации проекта CASA-1000 проработает 15 лет, но в случае наличия свободной энергии он становится бессрочным. В этой связи появляется потребность в строительстве новых генерирующих мощностей. Эксперты отрасли уверены, энергопроект привлечет в Кыргызстан инвесторов, заинтересованных в возведении новых ГЭС, в том числе и малых гидроэлектростанций. Этот прогноз строится на существующем и постоянно растущем спросе на электроэнергию в Южной Азии, а также на различии в стоимости ресурса между странами.