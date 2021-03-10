С целью предотвращения насилия в МВД провели конкурс среди девочек

В честь Международного женского дня - 8 марта, Центр профилактики правонарушений несовершеннолетних СОБ МВД Кыргызской Республики совместно с ОФ "Центр исследования демократических процессов" организовали конкурс среди девочек "А ну-ка девочки!".

Данное мероприятие проводилось среди учащихся общеобразовательных школ №18 и 81 города Бишкек. Цель конкурса - профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

Школьникам провели ознакомительную экскурсию в ходе которой несовершеннолетним рассказали об условиях работы Центра по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Затем были прочитаны лекции на тему "Предотвращение насилия в отношении женщин и девочек" и "Последствия ранних браков". С лекцией выступили начальник Инспекции по делам несовершеннолетних полковник милиции Нуржан Адылова и эксперт Гулбарчын Джумабаева. Подросткам рассказали, куда нужно обращаться в случаях совершенного над ними насилия.

Конкурс проходил между учащихся двух школ, в котором были следующие номинации: песни, танцы, национальная кухня, национальные обычаи. По итогам конкурса первое место заняли девочки из средней школы №81., второе место досталось девочкам СШ №18. Победители и участники конкурса были награждены дипломами, ценными призами, а также футболками и кепками.