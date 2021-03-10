В ЖК форсируют принятие Конституции? Вопрос включили в повестку дня

Жогорку Кенеш решил на сегодняшнем заседании обсудить законопроект о назначении референдума. Этот вопрос не значился в повестке дня, однако большинство депутатов проголосовали за включение этого вопроса.

Однако не все народные избранники согласны с тем, как проходит обсуждение законопроекта. Так, Жанар Акаев назвал "грязными" методы, с помощью которых "протаскивают" Конституцию. Он напомнил, что на прошлой неделе был скандал из-за того, что за проект якобы расписались покойный коллега и депутаты, которые находятся под арестом.

- Один из авторов закона Бактыбек Турусбеков даже не знает как закон называется то ли о регламенте, то ли о референдуме. Я понимаю, что в стране не работают законы, но должна же быть какая-то видимость, - возмутился Дастан Бекешев.

Однако большинство депутатов считают, что закон о назначении референдума по новой Конституции проходит с соблюдением регламента и закона. Критикам они напоминают, что открытое обсуждение текста Конституции проходило более месяца в рамках Конституционного совещания. С предложениями мог выступить любой гражданин. Теперь же устраивать повторное обсуждение - нет смысла. Еще один довод - избиратели проголосовали за президентскую форму правления, которая лежит в основе нового основного закона.

Напомним, на прошлой неделе законопроект о назначении референдума был принят в первом чтении.