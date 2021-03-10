Погода
$ 84.74 - 84.87
€ 100.72 - 102.22

В ЖК форсируют принятие Конституции? Вопрос включили в повестку дня

154  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жогорку Кенеш решил на сегодняшнем заседании обсудить законопроект о назначении референдума. Этот вопрос не значился в повестке дня, однако большинство депутатов проголосовали за включение этого вопроса.

Однако не все народные избранники согласны с тем, как проходит обсуждение законопроекта. Так, Жанар Акаев назвал "грязными" методы, с помощью которых "протаскивают" Конституцию. Он напомнил, что на прошлой неделе был скандал из-за того, что за проект якобы расписались покойный коллега и депутаты, которые находятся под арестом.

- Один из авторов закона Бактыбек Турусбеков даже не знает как закон называется то ли о регламенте, то ли о референдуме. Я понимаю, что в стране не работают законы, но должна же быть какая-то видимость, - возмутился Дастан Бекешев.

Однако большинство депутатов считают, что закон о назначении референдума по новой Конституции проходит с соблюдением регламента и закона. Критикам они напоминают, что открытое обсуждение текста Конституции проходило более месяца в рамках Конституционного совещания. С предложениями мог выступить любой гражданин. Теперь же устраивать повторное обсуждение - нет смысла. Еще один довод - избиратели проголосовали за президентскую форму правления, которая лежит в основе нового основного закона.

Напомним, на прошлой неделе законопроект о назначении референдума был принят в первом чтении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398219
Теги:
Дастан Бекешев, Конституция, Жанарбек Акаев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  