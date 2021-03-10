Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 10 марта, принял министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу, прибывшего в страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями об актуальных направлениях сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Глава государства с удовлетворением отметил высокий уровень кыргызско-турецких дипломатических отношений, которым в текущем году исполняется тридцать лет.

Президент подчеркнул, что за последние месяцы между странами решен ряд важных вопросов, а также выразил благодарность турецкой стороне за помощь, оказанную Кыргызстану в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Садыр Жапаров отметил важность расширения промышленного сотрудничества, создания совместных предприятий, развития деловых отношений в сельскохозяйственном секторе, а также в текстильной, горнодобывающей, гидроэнергетической и других сферах.

Он также подчеркнул необходимость реализации значимых проектов, отвечающих экономическому потенциалу Кыргызстана и Турции, добавив, что стороны должны приложить максимальные усилия для доведения совместного товарооборота до 1 млрд долларов США.

Кроме того, Садыр Жапаров с удовлетворением отметил высокий уровень культурно-гуманитарного взаимодействия и выразил готовность кыргызской стороны поделиться опытом и оказать содействие в организации IV Всемирных игр кочевников.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу передал слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он отметил конструктивный диалог на уровне министров иностранных дел двух стран и выразил заинтересованность турецкой стороны в наращивании тесных взаимосвязей с Кыргызстаном, продвижении вопросов по всем направлениям совместного сотрудничества.

Мевлют Чавушоглу также подчеркнул, что турецкая сторона особое внимание уделяет развитию торгово-экономического взаимодействия.

По итогам встречи стороны выразили взаимную готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.