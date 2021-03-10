Погода
$ 84.74 - 84.87
€ 100.72 - 102.22

Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу

86  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 10 марта, принял министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу, прибывшего в страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями об актуальных направлениях сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Глава государства с удовлетворением отметил высокий уровень кыргызско-турецких дипломатических отношений, которым в текущем году исполняется тридцать лет.

Президент подчеркнул, что за последние месяцы между странами решен ряд важных вопросов, а также выразил благодарность турецкой стороне за помощь, оказанную Кыргызстану в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Садыр Жапаров отметил важность расширения промышленного сотрудничества, создания совместных предприятий, развития деловых отношений в сельскохозяйственном секторе, а также в текстильной, горнодобывающей, гидроэнергетической и других сферах.

Он также подчеркнул необходимость реализации значимых проектов, отвечающих экономическому потенциалу Кыргызстана и Турции, добавив, что стороны должны приложить максимальные усилия для доведения совместного товарооборота до 1 млрд долларов США.

Кроме того, Садыр Жапаров с удовлетворением отметил высокий уровень культурно-гуманитарного взаимодействия и выразил готовность кыргызской стороны поделиться опытом и оказать содействие в организации IV Всемирных игр кочевников.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу передал слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он отметил конструктивный диалог на уровне министров иностранных дел двух стран и выразил заинтересованность турецкой стороны в наращивании тесных взаимосвязей с Кыргызстаном, продвижении вопросов по всем направлениям совместного сотрудничества.

Мевлют Чавушоглу также подчеркнул, что турецкая сторона особое внимание уделяет развитию торгово-экономического взаимодействия.

По итогам встречи стороны выразили взаимную готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398223
Теги:
визит, Турция, Кыргызстан, МИД, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  