В пожаре сгорела еще одна школа в Ошской области (Фото)

В Ошской области полностью сгорела школа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Пожар случился 10 марта в селе Буйга Чалминского айыл окмоту Кара-Кульджинского района. Уничтожены 350 кв.м. общеобразовательной школы имени Ж. Абидинова.

Сообщение о возгорании поступило в 04:16 часов. Огонь локализовали в 06:35, полностью потушили в 08:25.

Причина возгорания выясняется.

Отметим, за последние несколько месяцев это уже третья школа, сгоревшая в пожаре. 2 марта огонь охватил образовательное учреждение в селе Маданият Жоошской сельской управы Кара-Сууйского района Ошской области. А в декабре горела школа села Чон-Талаа Баткенского района Баткенской области.