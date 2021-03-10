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В пожаре сгорела еще одна школа в Ошской области (Фото)

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- Оксана Гут
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В Ошской области полностью сгорела школа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Пожар случился 10 марта в селе Буйга Чалминского айыл окмоту Кара-Кульджинского района. Уничтожены 350 кв.м. общеобразовательной школы имени Ж. Абидинова.

Сообщение о возгорании поступило в 04:16 часов. Огонь локализовали в 06:35, полностью потушили в 08:25.

Причина возгорания выясняется.

Отметим, за последние несколько месяцев это уже третья школа, сгоревшая в пожаре. 2 марта огонь охватил образовательное учреждение в селе Маданият Жоошской сельской управы Кара-Сууйского района Ошской области. А в декабре горела школа села Чон-Талаа Баткенского района Баткенской области.


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URL: https://www.vb.kg/398224
Теги:
Кара-Кульджинский район, Ошская область, пожар, школа, Кыргызстан, МЧС
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