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В МПА СНГ отметили участие женщин в политической жизни Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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Парламенты стран СНГ демонстрируют возрастающую роль женщин в политике. Об этом заявили в Межпарламентской Ассамблее (МПА), разместив соответствующий аналитический материал на своем сайте.

"Совершенно очевидно, - говорится в материале, - что дальнейшее повышение профессиональной и социальной активности, возможность полного раскрытия творческого и интеллектуального потенциала женщин являются важнейшими условиями для развития государства и гражданского общества. Данная тенденция в полной мере отражается в национальном электоральном законодательстве государств - участников МПА СНГ и порядке формирования их органов власти".

Подчеркивается, что в избирательных кодексах стран Содружества прямо закреплены равные для обоих полов возможности реализации права избирать и быть избранными, в том числе на высшие государственные должности. А в ряде стран СНГ женщинам предоставляются конкретные гарантии участия в политической жизни.

Так, сообщается, что в Кыргызстане при определении списка кандидатов политическая партия обязана учесть представительство: не более 70 процентов кандидатов одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, не должна превышать трех позиций (Конституционный закон "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР").

К слову, треть Совета МПА СНГ, который возглавляется председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, также составляют женщины.

Важным направлением деятельности МПА с 2015 года стало проведение Евразийского женского форума. На сегодняшний день является крупнейшей авторитетной международной площадкой для обсуждения роли женщин в современном обществе. И нацелен на "консолидацию и развитие сотрудничества женщин-лидеров в целях решения актуальных проблем и упрочения атмосферы доверия и взаимопонимания в мире на основе универсальных ценностей гуманизма, прав и достоинства".

Участники форума - женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения из многих стран мира. Первый (2015 г.) и второй (2018 г.) форумы проходили в Таврическом дворце Cанкт-Петербурга- штаб-квартире МПА СНГ. 13–15 октября 2021 года здесь же планируется провести третий Евразийский женский форум, который будет посвящен глобальной миссии женщин в новой реальности. Участие в двух прошедших форумах принимали и делегации из Кыргызстана, ожидается их прибытие и на предстоящее мероприятие.


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URL: https://www.vb.kg/398225
Теги:
МПА СНГ
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