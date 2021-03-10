Погода
$ 84.74 - 84.87
€ 100.72 - 102.22

Депутаты обвинили друг друга в подхалимстве президентам

309  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутаты Бакыт Торобаев и Жанар Акаев вступили в словесную перепалку во время обсуждения Конституции на заседании парламента. Взгляды депутатов разошлись из-за проекта новой Конституции и проведения конституционной реформы.

Жанар Акаев упрекнул коллег в том, что они молятся на каждого президента и призвал их на этот раз принять законное решение.

Бакыт Торобаев, который ранее заступался за проект Конституции и напомнил о волеизяъвлении людей на референдуме, воспринял слова Акаева на свой счет.

- Я не был на побегушках ни у одного президента. Меня критиковали президенты и я горд этим. А вот, ты братишка продал своего наставника. И это не прощается, - намекнул Торобаев на то, что Жанар Акаев пришел в парламент как протеже бывшего президента Алмазбека Атамбаева, но потом не стал его поддерживать.

Жанар Акаев парировал, что гордится своей работой у экс-президента, а Торобаеву посоветовал сидеть молча, так как он молился на каждого президента.

Отметим, депутаты нынешнего созыва занимают кресла в Жогорку Кенеше шестой год. За это время они успели поработать при трех президентах, поддерживая политику каждого из них, пока те были у власти.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398227
Теги:
Бакыт Торобаев, Конституция, Жанарбек Акаев, Кыргызстан, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  