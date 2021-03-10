Депутаты обвинили друг друга в подхалимстве президентам

Депутаты Бакыт Торобаев и Жанар Акаев вступили в словесную перепалку во время обсуждения Конституции на заседании парламента. Взгляды депутатов разошлись из-за проекта новой Конституции и проведения конституционной реформы.

Жанар Акаев упрекнул коллег в том, что они молятся на каждого президента и призвал их на этот раз принять законное решение.

Бакыт Торобаев, который ранее заступался за проект Конституции и напомнил о волеизяъвлении людей на референдуме, воспринял слова Акаева на свой счет.

- Я не был на побегушках ни у одного президента. Меня критиковали президенты и я горд этим. А вот, ты братишка продал своего наставника. И это не прощается, - намекнул Торобаев на то, что Жанар Акаев пришел в парламент как протеже бывшего президента Алмазбека Атамбаева, но потом не стал его поддерживать.

Жанар Акаев парировал, что гордится своей работой у экс-президента, а Торобаеву посоветовал сидеть молча, так как он молился на каждого президента.

Отметим, депутаты нынешнего созыва занимают кресла в Жогорку Кенеше шестой год. За это время они успели поработать при трех президентах, поддерживая политику каждого из них, пока те были у власти.