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Кыргызстанцы примут участие в форуме в честь 30-летия СНГ

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- Евгений Денисенко
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Международный экономический форум пройдет в Москве 11-12 марта. Он будет посвящен отмечаемому в нынешнем году 30-летию образования Содружества Независимых Государств, сообщили в Деловом Центре экономического развития СНГ.

Форум организуется этим центром при поддержке Исполнительного комитета СНГ совместно с партнерами из стран-участниц. И запланирован в двух форматах: очном и онлайн.

В программе форума – его пленарное заседание, выставочный маркетплейс онлайн – электронная платформа с информацией о компаниях, товарах, регионах стран СНГ, туристический онлайн-конгресс-марафон "Стихии мира", круглый стол на тему "Негативные последствия пандемии коронавируса COVID-19 на экономики государств – участников СНГ и пути их совместного решения", сессия "Цифровая трансформация на службе финансовой стабильности".

Пленарное заседание пройдет 12 марта совместно с очередным заседанием Экономического Совета СНГ с участием вице-премьеров, министров стран Содружества, руководителей министерств экономического развития, финансов, интеграции, промышленности и торговли, представителей экспортного сообщества, торгово-промышленных палат, отраслевых объединений, банковских структур и бизнеса. Это заседание проведет Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Николаевич Лебедев.

Целевая аудитория всего форума названы также руководители Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии, Шанхайской организации сотрудничества, Союзного государства, представители государственной и исполнительной власти, реального сектора экономики, торгово-промышленных палат, отраслевых объединений, банковских сообществ, предприниматели союзов и ассоциаций туриндустрии, ИТ-структур ближнего и дальнего зарубежья.

Насыщенна и повестка 89-го заседания Экономического совета СНГ. Главы делегаций стран Содружества обсудят вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества в нем. В частности, будет рассмотрен блок особенно актуальных сегодня вопросов, связанных с минимизацией негативных последствий коронавирусной инфекции, в том числе проекты соглашения о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения, в области санитарной охраны территорий и проект Среднесрочного плана совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней.

Речь пойдет также о сотрудничестве по интеграции наземных инфраструктур, использующих сигналы системы ГЛОНАСС, о состоянии конкуренции на товарных рынках медицинских изделий стран СНГ, об итогах реализации Перспективного плана совместных работ по разведке, использованию и охране недр за 2016–2020 годы и о Перспективном плане таких работ на 2021–2025 годы", о других актуальных задачах.


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URL: https://www.vb.kg/398228
Теги:
СНГ, Кыргызстан
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