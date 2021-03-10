Легенда о пещере Кан-и-Гут

Кыргызстан – горная страна, 3\4 площади её территории занимают горы и поэтому в кыргызском фольклоре существует много произведений народного творчества, происходящих на этой территории. Для рельефа горных стран наиболее характерными являются горные хребты, представляющие вытянутые на большие расстояния участки земной поверхности с горными вершинами высотой более 500 м над уровнем моря.

Наиболее частыми объектами горных образований являются пещеры, которые представляют собой природные географические объекты, расположенные под горами и представляющие собой объёмные полости, соединённые не менее чем одним выходом с поверхностью земли.

В Кыргызстане более 300 только обследованных пещер. Крупнейшие из них Кан-и-Гут, Победная, Кара-Ункюр, Спортивная, Юбилейная, Сюрприз, ЧилУстун, Ферсмана, Беш-Ункюр, Большая Баритовая, Ажыдаар-Ункюр, Чон-Чункур. Все они природного происхождения (в основном карстового) и по своей уникальности являются памятниками природы и имеют мировую известность.

Именно такие пещеры имеют наибольшую протяжённость и глубину. Так как они образуются вследствие растворения пород водой, поэтому и встречаются только там, где в качестве грунтовой породы залегают известняки, мрамор, мел, а также гипс и соль.

Наибольшей известностью среди этих пещер пользуется пещера Кан-и-Гут, расположенная в Туркестанском хребте, являющимся составной частью Западного района Гиссаро-Алайской горной системы протяженностью в широтном направлении до 340 км от горного узла Матча на востоке до Самаркандского оазиса на западе.

Сама же пещера находится на высоте более 1000 метров в урочище Шадымир на южном склоне отрога Жаман-Чул горного массива Сары-Тоо, примерно в 18 км от кишлака Самаркандык.

По мнению исследователей, эта пещера очень древнего природного происхождения и по мнению историков разработка полезных ископаемых в этой пещере началась местными рудокопами ещё в рабовладельческий период до III-V веков новой эры.

История пещеры тесно связана с историей Средней Азии. А расцвета своей известности она достигла в X-XI веках, когда стала центром добычи серебра и других ископаемых. И из-за наличия в её недрах этих сокровищ, она стала называться Кух-и-Сим (перс. кух - гора + сим – серебро = гора серебра).

В этот же период разработка сокровищ началась промышленным способом, путём строительства шахт, штреков и штолен, и эта пещера превратилась в рудник с тем же названием.

После того, как легко доступные залежи полезных ископаемых были разработаны, рудник был заброшен и осталось лишь мрачное подземелье, которое стали не без основания называть "Кан-и-Гут (ар.,ир. - рудник погибели)".

Первые сведения о Кан-и-Гуте имеются в трудах персидского учёного Абу Али ибн Сина (Авиценны, 980-1037 гг.). Он писал: "Мудрецы сокрыли все золото и украшения мира в разных местах, и завладеть ими нелегко. Так, например, в стране Мавераннахра есть город, лежащий среди гор, по имени Исфара. В его области есть место, именуемое Гут. Мудрецы оставили сокровища в том месте и наложили на них заклятье. Описаниям и рассказам об этом нет числа".

При кокандском правителе Худояр-хане (1845-1863 гг.) рудник стал каторгой не только осужденных на казнь преступников, но и неугодных лидеров разрастающейся империи. Их загоняли в эти пещеры, где все они должны были погибнуть в лабиринтах многочисленных подземных пространств или добраться до спрятанных в их глубинах сокровищ. Если они возвращались без каких-либо новых данных о месте расположения кладов, их убивали или отправляли снова в подземное царство.

Тяжёлый труд, профессиональные болезни и страх перед смертью и новыми испытаниями заставлял выживших несчастных узников придумывать самые невероятные истории о своих приключениях, которые рассказывались собеседникам по возвращении. Вероятно, так в народном фольклоре появились остросюжетные, жуткие, мистические и таинственные истории, мифы, легенды и сказки о спящем верблюде, у которого глаза из драгоценных камней; о зелёном растении, растущем в пещерах; о серебряных кирпичах, из которых сложены подземные ограды; о страшных дивах, стерегущих сказочные подземные сокровища и много других. Истории обрастали красочными оттенками, все больше и больше возбуждая интерес и желание добыть сказочные сокровища Мавераннахра.

Местное название пещеры - Заук-Кур (заук – древнесабейское слово + кур – шумер., букв. гора, горная страна, чужеземная враждебная страна, в шумеро-аккадской мифологии одно из названий подземного мира).

В 1896 году по заданию туркестанского кружка любителей археологии пещеру Кан-и-Гут посещают Н.Г. Малицкий и М.С. Андреев.

Перед началом первой мировой войны ещё будучи студентом Петербургского политехнического института в пещере Кан-и-Гут побывал учёный-геолог, географ и писатель П.С.Назаров (1890-1942 гг.), человек с очень сложной судьбой. Как учёный-исследователь, изыскатель и промышленник он прожил в Туркестане с 1918 года по 1924 год.

"Долгое пребывание в этой пещере, – с его слов, - вызывает странное ощущение, и при выходе люди очень бледнеют".

Назаров дважды в течение двух дней спускался в эту пещеру и сделал в меру своих возможностей её краткое описание.

"Теперешний вход в пещеру, - писал он в своём дневнике, - ведёт в огромный грот на краю подземных пропастей, в обширные залы и камеры, глубокие колодцы, и, в конце концов, к подземной реке. Воздух в пещере чист, она отлично проветривается, и нет следов тел погибших. Внутри источник превосходной чистой воды, остатки старых деревянных перекрытий и крепей из не гниющей древесины местного можжевельника, арчи . Но требуются крепкие нервы, чтобы передвигаться по узким скользким путям над тёмными и мрачными обрывами, дьявольски мерцающими при вспышках магния или ярком свете ацетиленовой лампы".

…Часть этих огромных полостей была создана природой, часть пробита руками человека на протяжении столетий. Здесь велись регулярные и методичные разработки, всюду деревянные крепи, глубокие шахты с приспособлениями для спуска и подъёма, хотя иные могли бы подумать, что пользоваться ими смогли бы разве что только обезьяны; в местах над крутыми или отвесными мраморными обрывами в камне пробиты специальные кольцевые отверстия для крепления верёвок.

…Имеются удивительные длинные трубообразные отверстия, просверленные каким-то необъяснимым образом вручную в твёрдой скальной породе.

В пещере имеется очень богатая серебро-свинцовая руда, галенит и золотоносная руда. Есть и руда цинковая, но если её и разрабатывали, то лишь для медицинских целей".

В 1920 году пещеру обследовали советские геологи. Они составили план и разрез древних и средневековых горнорудных разработок, определили размеры главной пещеры и отметили ходы. Длина пещеры составляла более 1км, Главный вход имел размеры 9х8 м и находится на юго-восточном склоне горы и был заметен издали при въезде в урочище. Правее примерно в 1 км был обнаружен ещё один старый вход. Под ним сохранились развалины жилых построек, по-видимому, кокандских рудокопов. Выход из пещеры расположен на 50 м выше входа.

Первая спелеологическая экспедиция, сделавшая значительный шаг в изучении таинственной пещеры, была организована в 1972 году. К сожалению, из-за недостатка времени спелеологам не удалось сделать точную топографическую съемку пещеры.

В 1975 году пещера Кан-и-Гут была объявлена геологическим заказником общегосударственного значения с целью охраны и сохранения в природном состоянии карстовых полостей, имеющих научную и эстетическую ценность.

В 1975 и 1981годах пещера обследовалась историком и археологом В.М.Плоских

Из-за трудностей в обеспечении безопасности исследователей пещеры, отсутствием вентиляции и хорошего освещении, пещера никем ещё тщательно и полностью не обследовалась и представляет профессиональный интерес для новых групп изыскателей.

Как обычно недостаточно исследованные географические объекты представляют интерес учёных, археологов, спелеологов, а также лингвистов и фольклористов. И поэтому такие объекты становятся неразрывно связанными с различными сюжетами мифического, легендарного, исторического, фантастического и сказочного фольклора.

По словам местных жителей и исследователей пещер подземного комплекса Кан-и-Гут, такие пещеры защищены неведомыми силами, в пределах влияния которых (за невидимой границей) рука человека как бы теряет вес, а его самого охватывает тревога. По рассказам многих людей, побывавших в той пещере, там часто в ветряной ночи слышится поступь неведомых рудокопов, стоны гибнущих в подземных пропастях рабов, безумные крики одиночек-кладоискателей, заблудившихся в бесчисленных переплетениях узких лазов, подземных ходов, галерей, штреков и штолен.

По поводу названия пещеры Кан-и-Гут в фольклоре местных жителей, в качестве одной из версий существует китайская легенда о том, как трое искателей сокровищ из отряда китайских завоевателей (VIII век) отправились в эту пещеру и никто из них не вернулся назад. Тогда 20 хорошо вооружённых солдат из этого же отряда отправились на поиски пропавших товарищей, но никто из них также не вернулся назад. Вот тогда и родилась поговорка, в которой фраза "кан и гут" переведена как "кто туда попадёт, тот не вернётся". На кыргызском языке это выражение звучит как "барса келбес".

В пещере, по словам местных чабанов, скрыто немало сокровищ, но их охраняет неведомая волшебная сила, губящая смельчаков, пускающихся на поиски кладов. Отсюда легенды о и страшных дивах, стерегущих эти сокровища.

Так в легенде о дивах (ир. див, кыр. дөө, дёо – происходит от общеаравийского слово daiva-, имеющего индоевропейское происхождение, от корня diu - "светить", "небо"), мифических антропоморфных существах, созданных богом, сказочных великанах, обладающих большой силой и обычно злобного нрава, покрытых шерстью и живущих в труднодоступных для человека местах говорится как об охранниках сокровищ.

"Когда див здесь поселился, к нему ангел прилетел.

Быть охранником сокровищ он ему велел.

И с тех пор всем посторонним вход сюда заказан.

Тот же, кто не подчинялся, дивом был наказан.

Див у них огонь гасил,

А потом по-волчьи выл.

Люди в ужасе метались,

Навсегда во тьме терялись".

И много ещё других мистических, сверхъестественных, загадочных и таинственных историй передавались из поколения поколению устным путём. Эти истории ещё не записаны и ждут своих новых исследователей народного творчества.

Автор: Юрий Беляков