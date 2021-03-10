Снова снег. Кыргызгидромет предупреждает о понижении температуры воздуха

В Кыргызстане в ближайшую неделю ожидается дождь и снег. Прогноз погоды от Кыргызгидромета на 10-14, ориентировочно на 15-16 марта.

по Чуйской, Таласской областям

10 марта ночью в горных районах Чуйской области снег, в зоне земледелия Чуйской области и в Талаской области без осадков. 10 марта днем ​​и 11 марта ночью на большей части территории снег, в отдельных районах Чуйской области осадки интенсивные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 10 марта днем ​​в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

11 марта днем ​​на большей части территории Чуйской области, в отдельных районах Таласской области дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. 12 марта без осадков. 13 марта в отдельных районах Таласской области, снег, в горных районах Чуйской области снег, в зоне земледелия Чуйской области без осадков. 13 марта днем ​​на большей части территории Таласской области, в отдельных районах Чуйской области дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

14 марта на большей части территории дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, отдельных районах осадки интенсивные.

На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 13 марта днем ​​и 14 марта в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Бишкек

10 марта без осадков, к вечеру возможен дождь. 11 марта временами дождь, снег. 12-13 марта без осадков. 14 марта дождь, снег. Ветер западный 4-9 м/с, 10 марта днем ​​с порывами до 14 м/с.

по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям

10 марта в отдельных случаях дождь, в предгорных и горных районах снег. 10 марта днем ​​и 11 марта на большей части территории дождь, в предгорных и горных районах снег. В отдельных районах осадки интенсивные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 10 марта днем ​​в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. 12 марта ночью в горных районах Ошской области снег, по остальной территории без осадков. Днем без осадков.

13 марта в отдельных районах Баткенской области, Джалал-Абадской области, дождь, в предгорных и горных районах, снег, в Ошской области без осадков. 13 марта днем ​​на большей части территории Жалал-Абадской, Баткенской области, в отдельных районах Ошской области, дождь, в предгорных и горных районах снег. 14 марта на большей части территории дождь, в предгорных и горных районах снег. В отдельных районах осадки интенсивные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 13 марта днем ​​и 14 марта в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по Иссык-Кульской области

10 марта без осадков. 11 марта в отдельных частях, днем ​​на большей части территории дождь, снег, в горных районах снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 10 марта днем ​​и 11 марта в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. 12 ночью в горных районах, в зоне земледелия без осадков снега. Днем без осадков.

13 марта и 14 марта ночью без осадков. 14 марта днем ​​в отдельных дождь, снег, в горных районах снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 13 марта днем ​​и 14 марта в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

b]по городам Каракол и Чолпон-Ата[/b]

10 марта и 11 марта ночью без осадков. 11 марта днем ​​дождь, снег. 12-13 марта и 14 марта ночью без осадков. 14 марта днем ​​дождь, снег. Ветер западный 4-9 м/с, 10 марта днем ​​и 11 марта с порывами до 15-20 м/с.

по Нарынской области

10 марта без осадков. Днем в отдельных районах дождь, снег, в горных районах снег. 11 марта на большей части территории дождь, снег, в горных районах снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 10 марта днем ​​и 11 марта в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

12-13 марта без осадков. 14 марта в отдельных частях, днем ​​на большей части территории снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 13 марта днем ​​и 14 марта в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 15-16 марта

15 марта на большей части территории снег. Днем в отдельных районах Чуйской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской территории снег, по остальной без осадков.

16 марта ночью на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской дождевой области, в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской области снег, в предгорных и горных районах снег. Утром и днем ​​на большей части территории снег. Небольшое понижение температуры воздуха.