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Жолдошева: Садыр, Камчы и Ахматбек удача три раза благоволила к вам

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- Бакыт Басарбек
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Экс-депутат Жылдызкан Жолдошева обратилась к президенту КР Садыру Жапарову, председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и экс-спикеру Ахматбеку Келдибекову с советом не подаваться на провокации их оппонентов. Ее обращение опубликовано на сайте nazarnews.org.

По ее словам, удача не может постоянно приходить к человеку.

- Не забывайте, что господь только три раза посылает на человека свою благодать. Я как коллега по партии трех выдающих сынов Кыргызстана и как их сестра решила обратиться к своим младшим братьям. Садыр, Камчы и Ахматбек, удача три раза к вам благоволила: в 2007 году, в 2010 и 2020 годах. Если на этот раз вы не сможете противостоять попыткам ваших оппонентов внести разлад в вашу дружбу, то вы потеряете эту удачу, - предупредила экс-депутат политиков.


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URL: https://www.vb.kg/398234
Теги:
Ахматбек Келдибеков, Жылдызкан Джолдошова, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров
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