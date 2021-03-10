Строкова - депутатам: "Вам не надоело быть чимкириками?"

"Неужели вам не надоело быть "чимкириками"? Ну, хватит уже!", - обратилась депутат Евгения Строкова к коллегам на заседании Жогорку Кенеша во время обсуждения законопроекта о назначении выборов.

- Я согласна, что Конституция 10-го года была дырявой, но нельзя же все перечеркнуть, было там много хорошего. Вы же знаете как уничтожается судебная система. И Садыр Нургожоевич не берет на себя ответственность за Конституцию. Очень хитро получается. Вроде инициатива идет от него: кто-то, что-то сделал, но виноват во всем Жогорку Кенеш. Ну, неужели вам не надоело быть чимкириками? Ну, хватит уже!", - сказала Евгения Строкова.

Она отметила, что не против изменения Конституции, но надо подходить к этому вопросу здраво.

- Я знаю, что вы сидите и вам тоже многое не нравится в этом проекте, но из-за какой-то солидарности, вы боитесь что-то сделать. Давайте не погубим свою страну, и не погубим Садыра Жапарова. В первую очередь вы убьете его самого этой Конституцией, - заключила Строкова свое выступление.

Отметим, сегодня депутаты решили внести в повестку дня вопрос о назначении даты референдума по Конституции. На прошлой неделе законопроект прошел первое чтение. Сегодня депутаты не стали голосовать по проекту закона.