Завтра в одном районе Бишкека временно не будет воды. Возможно, и отопления

11 марта в одном районе Бишкека временно не будет воды, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Киркомстром" и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему периоду, завтра, 11 марта с 9 утра до 18 часов вечера будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами: Абаканской, Белгородской, Кустанайской, Тираспольской и Архангельским переулком, в том числе:

• КП "Бишкектеплоэнерго";

• ЗАО "Бишкекмультсервис (АООТ БСМ);

• Детский сад "Счастливая страна", №137;

• ОсОО "Нургаз";

• Медицинский центр доктора Бекбоева;

• ЧП Васипова (мини-пекарня);

• Центр защиты детей на ул. Астраханской №31;

• Школа №42;

• Магазин "Шинкар";

• ОсОО "ГМК Корунд";

• Кафе "Салтанат";

• Чайхана "Санжыра";

• Банкетный зал "Меридиан";

• Почтовое отделение связи №43;

• Компьютерный клуб "Мастер Комп";

• Салон красоты "Роза";

• Магазин "Гранд Плюс";

• ОсОО "Окно Роста";

• Кондитерский цех "Азия радуга".

Также в связи с этими ремонтно-профилактическими работами, КП "Бишкектеплоэнерго" возможно будет вынуждено приостановить подачу тепловой энергии в виде горячей воды и отопления 11 марта в вышеуказанном районе и 12 марта с 10 утра до 17 вечера в районе, ограниченном улицами Т. Фрунзе, Гагарина, Каховского (район института Земледелия).

ПЭУ "Бишкекводоканал", КП "Бишкектеплоэнерго" приносят извинения за причиненные неудобства!

Все жители и объекты соцкультбыта будут дополнительно предупреждены об отключении питьевой воды через МТУ и председателей квартальных комитетов.

По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.