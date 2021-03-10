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России не хватает более миллиона строителей

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Дефицит сотрудников в строительном секторе составляет не менее 1,2 млн человек. Стройкам не хватает специалистов самых разных направлений – от разнорабочих до квалифицированных работников. Такие данные озвучил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Он добавил, что дефицит строителей образовался в связи с вынужденным выездом иностранных рабочих из ближнего зарубежья в период карантина по коронавирусу. Теперь же трудовые мигранты возвращаются на стройплощадки России. Однако процесс носит точечный характер, механизм массового набора иностранных работников пока отрабатывается в правительстве.

Тем временем многие девелоперы заявляют, что несмотря на запущенный процесс оргнабора работников в других государствах, стройки по-прежнему испытывают серьезный дефицит кадров. Предложенный правительством алгоритм подразумевает большие расходы со стороны компаний: оплата переезда, оформление документов, организация проживания и питания рабочих. Многие работодатели не могут позволить себе такие траты.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/398238
Теги:
миграция, Россия, строительство
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