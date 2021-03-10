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Дело блогера Сыдымана. Генеральная прокуратура отказалась от обвинений

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- Екатерина Улитина
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Государственный обвинитель прокуратуры отказался от обвинений против блогера Элмира Сыдыманова (Сыдыман). Об этом было заявлено сегодня на заседании Октябрьского районного суда в ходе прений сторон.

В пресс-службе надзорного органа объяснили, что согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы в выступлениях Сыдыманова признаков возбуждения межрегиональной вражды и призывов к насильственным действиям не имеется.

"Допрошенный по ходатайству государственного обвинителя эксперт-лингвист ГСЭС при ПКР Т. Абдыкожоев подтвердил свои выводы, изложенные в вышеуказанном заключении", - сообщают в Генпрокуратуре.

Несмотря на отказ от выдвинутых обвинений, окончательную точку в деле поставит суд.

Напомним, блогер Сыдыман обвиняется в разжигании межрегиональной вражды в социальных сетях. Молодой человек выложил в сеть видео, где сравнивал особенности нецензурной речи жителей разных регионов. После ареста блогера, на его защиту встала общественность, посчитав запись хоть и глупой, но не преступной.


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URL: https://www.vb.kg/398240
Теги:
социальные сети, Кыргызстан, разжигание
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