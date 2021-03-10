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В США памятник лидеру ку-клукс-клана уберут из Капитолия

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Из Капитолия американского штата Теннесси уберут бюст лидера расистской организации ку-клукс-клан и генерала войск Конфедерации Нейтана Бедфорда Форреста. К такому решению пришла историческая комиссия, созданная властями штата, передает lenta.ru со ссылкой на издание Axios.

Памятник перенесут в музей и снабдят поясняющей информацией. Сообщается, что это первый случай, когда власти штата решили убрать какой-либо монумент, защищенный законом о культурном наследии Теннесси.

Местное отделение Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) ранее поддержало перенос памятника. Там заявили, что это шаг к тому, чтобы "та история, которую мы помним и чествуем в наших общественных пространствах, отражала уважение к достоинству каждого жителя штата".

Обсуждение этого шага инициировал губернатор штата, республиканец Билл Ли в июле прошлого года. Тогда на фоне выступлений за расовую справедливость после гибели чернокожего Джорджа Флойда во время ареста во многих местах Соединенных Штатов снесли или перенесли монументы, признанные расистскими.

В числе прочих в музей перенесли памятник главному правителю русских колоний в Северной Америке Александру Баранову. Власти Аляски сочли, что Баранов виновен в угнетении прав коренных народов, и его статуя ранит чувства их потомков.


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URL: https://www.vb.kg/398243
Теги:
памятник, США
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