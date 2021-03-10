300 тысяч жителей Бишкека намерены требовать отчета депутатов горкенеша

Представители более 300 тысяч горожан Бишкека, а именно жители 47 жилмассивов со статусом и 7 жилмассивов (без статуса) вчера, 9 марта 2021 года, собрались озвучить свои проблемы и донести их до партий, идущим на выборы в Бишкекский городской Кенеш.

По словам горожан, отдельным жилмассивам 30 лет с момента их образования и на сегодняшний день они уже устоялись как полноценные части города, при этом многие инфраструктурные вопросы не полностью решены, а в отдельных новостройках до сих пор отсутствуют элементарные условия жизни.

"Новостройка, жилмассив эти понятия крепко влились в головы власть имущих, что вызывает столь пренебрежительное отношение к нам и нашим семьям, и, наверное, поэтому наши вопросы решаются второстепенно по остаточному принципу. Мы должны понять, что город - это не только золотой квадрат в центре города, а это и наши районы, в которых мы живем. Укрупнение новостроек в единые развитые микрорайоны, создание четкого плана развития, открытого для всего общества, чтобы мы понимали, куда мы идем. Мы готовы оказать свою помощь в установлении своих прав на доступ к качественной инфраструктуре, к муниципальным услугам, вот наши основные требования", - заявили представители новостроек.

Вместе с тем прозвучало мнение, что отдельные действующие депутаты городского Кенеша на сегодняшний день не имеют морального права идти на выборы, так как на протяжении действия депутатских полномочий они показали свою несостоятельность и не решили основные задачи городского масштаба. Более того в трудные дни для города не смогли объединиться и защитить столицу, оставив ее на произвол. Тем самым сами жители показали свою сплоченность и готовность к переменам.

"Именно поэтому мы сегодня собрались сказать, что будем делать осознанный выбор, ставив основным критерием отбора реальные программы, которые будут реализованы! И мы будем требовать исполнения всех обещаний.

Обсудив все проблемы мы, представители более 300 тысяч горожан Бишкека, а именно жители 47 жилмассивов со статусом и 7 жилмассивов (без статуса) требуем решить основные три задачи:

1. Изменить статус жилмассивов, новостроек путем укрупнения в микрорайоны придав соответствующий статус;

2. Разработать и принять стратегию развития новых микрорайонов, включить в состав рабочей группы по разработке стратегии жителей новых микрорайонов, неотлагательное реализация стратегии развития под общественным контролем;

3. Привлечение инвестиции на новые микрорайоны

4. Годовую отчетность каждого депутата Бишкекского городского кенеша

5. Улучшение экологической ситуации новых микрорайонов", - говорится в заявлении жителей Бишкека.