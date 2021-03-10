Парламент с народом или против него? Решится завтра.

Завтра парламент должен принять в двух чтениях законопроект о назначении референдума по Конституции на 11 апреля. Сегодня во время рассмотрения этого документа народные депутаты устроили шоу – в своем стиле – по поводу содержания новой редакции Основного закона.

Не вполне понятно все ли выступавшие сегодня парламентарии знакомы с текстом новой Конституции, однако высказались на этот счет многие. В итоге, кто-то даже предложил вообще обойтись без Основного закона. Мол, вот Великобритания и Израиль прекрасно без него выживают.

Странно было слушать все эти споры и словесные перепалки с переходом на личности, ведь у нардепов былодостаточно времени для того, чтобы обсудить все достоинства и недостатки принимаемого закона, при необходимости внести коррективы. Впрочем, подобные спектакли в стенах ЖК - норма, во всяком случае для парламентариев этого созыва.

Вместе с тем, интересно, понимают ли депутаты, что завтра они сделают судьбоносный выбор, который покажет, насколько они слышат свой народ. Ведь 10 января кыргызстанцы сказали свое слово - сделали выбор в пользу президентской формы правления. Волеизъявление было ясным и четким. И завтра парламентарии – слуги народа – просто обязаны этот выбор поддержать.

Пока же складывается ощущение, что они хотят саботировать процедуру принятия законопроекта о референдуме. Последствия такого шага будут следующими: если референдум не состоится и новую Конституцию не примут, то парламент распустят. А поскольку без законодательной ветви власти никак, то парламентские выборы перенесут на весну-лето, вместо осени.

Выборы пройдут по старой Конституции. А это, в свою очередь значит, что за деньги налогоплательщиков республика вновь будет вынуждена содержать 120 парламентариев. И уже новый состав ЖК (а в него скорее всего войдет большинство депутатов из старого, так как места в ЖК продаются) будет решать вопрос Конституции.

Очевидно, что нынешние нардепы для себя в таком сценарии видят возможность – они вновь пролезут во власть, а там хоть трава не расти. Только вот не учитывают депутаты того, что осенью уже были парламентские выборы по старой Конституции. И тогда проиграли все политики.

А вообще нынешняя показная строптивость парламентариев VI созыва ЖК, честно говоря, удивляет. Все шесть лет работы парламент спокойно "ложился" под президентов: принимал законы, продавленные Алмазбеком Атамбаевым, а затем его же лишал неприкосновенности в угоду Сооронбаю Жээнбекову. Теперь же вдруг решили сыграть в принципиальных, словно надеются искупить свои грехи.

Что ж, в нынешней общественно-политической коньюнктуре такой фокус не получится. За тот хаос, который депутаты посеют, сорвав референдум и, соответственно, все начатые процессы по реформе управления в стране, отвечать придется каждому из них.