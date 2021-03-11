Дорога и тротуар в Бишкеке не базар!

С обочин дорог в Бишкеке ведется торговля не только ГСМ, но и другими товарами, что также запрещено законодательством. Такая торговля традиционно приобретает массовый характер в летний сезон, когда спеют бахчевые культуры, а также овощи и фрукты. Однако и в остальное время года она доставляет немало неудобств горожанам. Теми же фруктами и овощами, торгуют прямо с машин. Для этого, например, в районе Ошского рынка стихийщики занимают целую полосу проезжей части на улице Токтогула, от Бейшеналиевой до Кулиева. Причем автомобили они ставят поперек дороги. Из–за этого здесь постоянно образуются заторы, так как дорога заметно сужается.

В зимнее время к фруктам добавляется уголь, который в мешках выставляют поближе к проезжей части. А сами хранилища располагаются в частных домах, что доставляет проблем соседям, которые вынуждены дышать угольной пылью.

Буквально недавно сотрудники Октябрьского акимиата ликвидировали подобные угольные базы на пересечении улиц Октябрьской и Анкары. Но по городу их еще огромное множество. Да и эти после ухода инспекторов вновь начнут свою деятельность.

Участились жалобы и от велосипедистов, которые не могут нормально проехать по велосипедным дорожкам вдоль улицы Абдрахманова и проспекта Айтматова. А все потому, что они заняты стихийными торговцами. На замечания горожан они реагируют агрессивно. Во время последнего рейда сотрудники мэрии убрали четыре точки на пересечении Абдрахманова - Киевской, еще четыре на Абдрахманова - Московской и две на Айтматова - Боконбаева. Но, как сообщают горожане, таких мер воздействия хватает ненадолго.

Для наведения порядка столичные службы должны проводить рейды не раз в две недели или в месяц, а каждый день. И только когда стихийщики заплатят за 5–6 штрафов по три тысячи каждый, они начнут исполнять требования законов.