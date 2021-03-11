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"Лишают голоса парламент". Депутат возмутился новой нормой в Конституции

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- Виктория Гунгер
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После того как новый проект Конституции КР вступит в силу после референдума, депутаты практически лишаться голоса. Об этом сообщил парламентарий Дастан Бекешев.

Он отметил, что уверен, что новый Основной закон пройдет на референдуме.

- После этого ни один депутат не сможет инициировать законопроекты. Смогут инициировать: президент, генпрокурор, Верховный суд, народный курултай, 10 и более тысяч избирателей, глава правительства и т.д, но один депутат - нет. Такие нормы прописаны в Основном законе. Я думаю, это сделано специально, чтобы лишить голоса парламент. Более того, сегодня мои коллеги-депутаты, сделают это своими руками, - подчеркнул Дастан Бекешев.

Стоит напомнить, что именно "долгоиграющий" VI созыв ЖК стал самым критикуемым из всех созывов парламента страны. Его не только называли безынициативным и "сопливым", упрекали в лоббировании личных интересов. Возможно, именно это подтолкнуло граждан проголосовать за президентскую форму правления и поправки, лишающие голоса народоизбранников.


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URL: https://www.vb.kg/398267
Теги:
Конституция, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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