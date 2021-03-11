Наводнения, оползни, разрушение дорог. Власти штата Гавайи ввели режим ЧС

Власти Американского штата Гавайи объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с обрушившимся наводнениями. Несколько домов и мостов в некоторых поселениях были разрушены, передает CNN.

Власти штата выделят средства пострадавшим от наводнений жителям. Объявлен режим ЧС. Согласно прогнозам, такая погода продлится до пятницы. Почти шесть домов были почти полностью разрушены, а также два моста в поселении Вонг рухнули.

Мэр Майкл Викторино заявил, что это самое сильное наводнение за последние четверть века. Часть жителей эвакуирована. Жертв на данный момент нет. "Нам так повезло, что не было зарегистрировано ни одного случая смерти или травм. Я хочу публично поблагодарить наших первых респондентов, которые проделали героическую работу в очень опасных условиях", - сказал Викторино во время посещения пострадавших районов.