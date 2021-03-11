Задержанный за коррупцию депутат ЖК Торокулов вышел сегодня на работу

Задержанный за коррупцию депутат Жогорку Кенеша Дуйшон Торокулов вышел сегодня на работу.

Как выяснилось, накануне суд отпустил его из СИЗО ГКНБ под домашний арест.

"Постановлением Первомайского районного суда г. Бишкек от 10 марта 2021 года подозреваемому Торокулову Г.Д., ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена, на домашний арест", - сообщили в пресс-службе суда.

Также ему продлен срок меры пресечения в виде домашнего ареста до окончания досудебного производства, то есть до 15 мая.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Дуйшон Торокулов был задержан 15 января ГКНБ по факту коррупции. Он обвиняется в преступном сговоре с представителями судебных органов и частными лицами, направленном на рейдерский захват завода в Оше.

Сегодня, 11 марта, депутаты парламента голосовали за назначение референдума по новой Конституции.